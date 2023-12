Jennifer Aniston revela por que não precisou de coordenador de intimidade para cena com Jon Hamm

Jennifer Aniston falou recentemente sobre sua experiência ao filmar uma cena de sexo quente com sua amiga e co-estrela, Jon Hammpara a comédia dramática satírica, O programa matinal. A atriz de 54 anos revelou que se sentiu completamente confortável durante a cena íntima e não precisou de um coordenador de intimidade no set.

Aniston explicou que se sentiu “protegida” e “nunca se sentiu desconfortável” durante a cena. Ela creditou a presença da diretora do programa, Mimi Leder, bem como sua amizade de longa data com Hamm, por sua facilidade.

Ela disse: “Jon foi um cavalheiro, sempre – quero dizer, cada movimento, cada corte, ‘Você está bem?’ Também foi muito coreografado. Essa é a beleza da Mimi e do nosso lindo editor, a música e a iluminação. Então, você não se prepara.”

Quando questionada se queria um coordenador de intimidade no set, Aniston admitiu que nem sabia o que isso significava, já que ela vem dos “velhos tempos”. Ela brincou: “Eles disseram: ‘Onde alguém pergunta se você está bem’, e eu digo, ‘Por favor, isso é estranho o suficiente!’ Somos experientes – podemos resolver isso. E tínhamos Mimi lá.

O show recebeu 11 indicações ao Emmy

A interpretação de Aniston como âncora de notícias Alex Levy sobre O programa matinal foi muito aclamado desde a estreia do programa em 2019. A série recebeu 11 indicações ao prêmio Emmy e a própria Aniston ganhou o prêmio Screen Actors Guild por sua atuação.

Falando em O programa matinal para seu painel de consideração em junho de 2022, Aniston expressou suas esperanças para a vida amorosa de sua personagem na 3ª temporada do programa Apple TV+. Ela disse: “Eu adoraria ver como Alex está, talvez tentando encontrar até mesmo uma conexão humana, algum tipo de conexão amorosa”.

No geral, os comentários de Aniston destacam o nível de conforto e confiança que ela teve com sua co-estrela e com a equipe de produção durante as filmagens da cena íntima. Sua experiência positiva fala da importância de criar um ambiente seguro e respeitoso no set. Com o apoio de seu diretor e a familiaridade que tinha com Hamm, Aniston conseguiu mergulhar totalmente na cena sem qualquer desconforto ou necessidade de assistência adicional.