Jennifer Lopez desfila no tapete vermelho com um espartilho de tirar o fôlego que deixa os seios quase expostos

Acomo de costume, todo tapete vermelho onde a atriz e cantora de sucesso Jennifer Lopez anda praticamente explode, tanto por sua beleza quanto por seus looks, e o recente ELLE Women in Hollywood Awards não foi exceção.

No pré-show da premiação, JLo foi visto acompanhado por um impecável Ben Affleck e usava um corpete ousado que em certos ângulos mostrava a linha bem torneada da parte inferior dos seios.

Jennifer Lopez exibe decote em vestido polêmico

A cerimônia de premiação foi realizada no dia 5 de dezembro no Nya Studios em Los Angeles, onde Affleck alcançou a superstar para aparecer com ela na maioria das fotos que capturaram sua escolha de guarda-roupa, a já mencionada armadura cromada que emoldurava perfeitamente uma saia lápis preta na altura da cintura e salto alto de tiras, que juntos a faziam brilhar.

A idade não é obstáculo à sensualidade

Aos 54, López tem o luxo de mostrar mais pele do que qualquer uma de suas contemporâneas, assim como seu abdômen perfeito, algo que combina com seu lindo rosto, pele exuberante e penteado impecável, que ela aproveita com uma ótima escolha de acessórios, nesta ocasião pendurados brincos.

López apareceu na recente edição de 2023 da Women in Hollywood da ELLE, onde falou sobre sua sensualidade na idade que ostenta: “As pessoas notaram que as mulheres ficam mais sexy à medida que envelhecem. Tornam-se mais cultas e mais ricas em caráter (…) Tudo isso é muito bonito e atraente, e não só fisicamente, mas por dentro, pela beleza que você adquire à medida que envelhece e pela sabedoria que você adquire”.

López foi homenageada pela revista por ser uma das mulheres mais influentes de Hollywood hoje, ao lado de figuras de sucesso como Jodie Foster, América Ferrera, Eva Longoria, Taraji P. Henson e Lily Gladstoneentre outros.