Jennifer Lopez revela confissão chocante sobre o cancelamento de seu primeiro casamento com Ben Affleck

EUPode parecer parte do roteiro de um filme, mas é a vida real. Cantora e atriz Jennifer Lopez revelou que desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático após seu casamento com o ator americano Ben Affleck foi cancelado há 19 anos.

A artista confessou que sofreu com a doença quando se envolveu nos preparativos do casamento, mas em 2021, os dois deram uma segunda chance um ao outro.

Jennifer Lopez diz a mulher para ‘se afastar, vadia’ depois de fazer comentário sexual sobre Ben Affleck

Em sua confissão, Jennifer indicou que eles estavam ‘planejando se casar em agosto [2022] em Savannah a família ia estar lá e foi muito estressante’.

“E não sei se vocês sabem disso, mas há 20 anos deveríamos nos casar” López explicou.

“Tudo desmoronou naquela época e desta vez tive um pouco de transtorno de estresse pós-traumático e pensei: ‘Isso está acontecendo?”

O primeiro noivado

Refira-se que o casal ficou noivo pela primeira vez em 2002 e só meses depois, a 10 de Setembro de 2003, é que, em declarações à comunicação social, revelaram que iriam adiar o casamento apenas quatro dias antes da data marcada para o casamento. nó.

“Devido à excessiva atenção da mídia em torno do nosso casamento, decidimos adiar a data. Começamos a sentir que o espírito daquele que deveria ter sido o dia mais feliz de nossas vidas poderia estar comprometido”, dizia o comunicado.

A separação definitiva aconteceu em janeiro de 2004, quando Lopez anunciou o rompimento definitivo, mas foi 17 anos depois que os dois voltaram a ficar juntos e o ator levou apenas 12 meses para pedir à cantora em casamento.

O golpe na mesa para tirar as tensões de sua amada foi dado por Ben, quando um dia, no meio dos preparativos do casamento, ele falou com ela.

“Vamos para Las Vegas casar hoje à noite”, pediu o artista.

“Foi incrível, a melhor noite da minha vida”, lembrou López em sua visita ao programa de TV ‘Jimmy Kimmel Live’.

Na mesma entrevista Jennifer também comentou sobre a situação atual do casal.

“Somos mais sábios”, disse ela. “Também sabemos o que é importante, o que é realmente importante na vida, e não se trata tanto do que as outras pessoas pensam. Trata-se de ser fiel a quem você é.”