Jennifer Love Hewitt desafia padrões de beleza: “Recuso-me a ser definida como ‘sexy’”

Jennifer ama Hewitt não está aqui para ninguém que ainda esteja fixado em seu eu mais jovem. A atriz de 44 anos, que alcançou a fama nos anos 90 e 2000 com papéis icônicos em “Party of Five”, “Heartbreakers”, “Can’t Hardly Wait” e “I Know What You Did Last Summer”, “está cansada das constantes comparações com sua aparência jovem.

Durante um episódio recente do “Dentro de você com Michael Rosenbaum“podcast, Hewitt abordou abertamente o escrutínio contínuo sobre sua aparência anterior, afirmando:” Ela era bonita. ” No entanto, ela também enfatizou que seu eu mais jovem não estava totalmente confortável em sua própria pele, expressando: “Mas também que 23 e A jovem de 25 anos não estava em seu corpo.”

A atriz falou sobre se sentir pressionada a incorporar uma determinada imagem desde tenra idade. Ela se lembra de ter sido rotulada como “sexy” antes de entender completamente o conceito, até mesmo aparecendo na capa da Maxim com apenas 17 anos.

“Eu me senti observado. Eu senti que tinha que ser tudo para todos o tempo todo. Fui chamado de sexy antes mesmo de saber o que era ser sexy. Eu tinha 17 anos na capa da Maxim e não tinha ideia porquê”, disse Jennifer.

“É estranho para mim quando as pessoas dizem: ‘Essa é a garota que queríamos que você fosse’”, ela compartilhou. “Aquela garota era tão insegura e confusa e tentava o seu melhor. Mas essa garota – que pode não parecer [that] jeito – eu gosto de quem eu sou. Eu me sinto bem. Estou bem.”

Ela lutou contra a insegurança

Apesar de sua autoconfiança, Hewitt admitiu ter passado por momentos de insegurança: “Definitivamente, há momentos em que me olho no espelho e penso, ‘Oh, meu Deus, o que aconteceu?'”

A atriz, hoje casada com Brian Hallisay e mãe de três filhos, enfatizou o impacto prejudicial dos padrões de beleza irrealistas da sociedade. Ela expressou preocupação com a influência sobre as meninas: “É perigoso dizer às mulheres: ‘Você não pode mais parecer que não tem mais 22 anos’.” Em resposta aos seus críticos, Hewitt afirmou corajosamente: “OK, bem esse é o seu problema. Porque tenho 44 anos e é assim que eu pareço.”

A postura sem remorso de Hewitt serve como uma mensagem poderosa de autoaceitação e resiliência diante das pressões sociais. Sua confiança e honestidade inabaláveis ​​sobre sua jornada pessoal são uma prova de sua força e servem de inspiração para muitos.