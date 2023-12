Jennifer Lpez revela no Instagram algo que ninguém suspeitava: eu também sou uma “Swiftie”

Jennifer Lopezo Hollywood ícone conhecida por seus looks glamourosos, recentemente compartilhou sua rotina de maquiagem de férias no Instagram, e sua inspiração pode surpreender alguns fãs. Em uma roupa casual com top preto e leggings, López creditado Taylor Swift como uma das influências por trás de seu ousado lábio vermelho.

“Quando penso em lábios vermelhos, penso em Marilyn Monroe, mas também penso em Gwen Stefani. Penso em Taylor Swift. Eu também sou uma Swiftie”, López confessou aos seus 253 milhões de seguidores.

Esta não é a primeira vez Jennifer expressou sua admiração por Taylor; ela já havia nomeado Rápido como ela Mulher do Ano.

Jennifer destacou que uma de suas tradições natalinas favoritas é “conseguir usar um lábio vermelho” para um visual festivo.

Os segredos da rotina de beleza de Jennifer

No vídeo já viral a estrela usou produtos de sua marca de beleza JLo Beauty, incluindo o protetor labial Beso Balm. Em uma postagem no Instagram, ela jorrou, “Não me canso desse Beso.”

A artista multitalentosa revelou que o Beso Balm é um de seus produtos preferidos. “Se estou me maquiando ou apenas lavei o rosto e vou para a cama à noite, é a última coisa que acontece. Então, depois de criar os cuidados com a pele, pensei: ‘Precisamos de um ótimo protetor labial.

Além de sua rotina de beleza, Jennifer Lopez demonstrou publicamente sua admiração por Taylor Swiftprovando que mesmo ícones globais encontre inspiração um no outro.

Julia Roberts se junta ao fandom de Swiftie

Pode não ser tão surpreendente, mas JLo não é o único “Swiftie” em Hollywood. Em uma aparição recente no The Tonight Show, estrelado por Jimmy Fallon, o “Mulher bonita” ela mesma, Júlia Robertsadmitiu ser um superfã de Taylor Swift. Roberto divulgado participando SwiftTurnê Eras em junho.

Compartilhando seus dados do Spotify Wrapped, Roberto chamou-o humoristicamente de constrangedor, com a lista dominada por Rápido músicas. Cair sobre trouxe à tona uma postagem no Instagram de 2015 de Roberto no palco com Rápido e Joana Báezenfatizando sua dedicação à estrela.

Naquela época, Roberto dançou no palco com Báez e outros em Swift concerto pelo bem de sua filha. Refletindo sobre a experiência surreal, ela expressou alegria, principalmente com a inclusão de Joana Báez na noite estrelada. Júlia Robertsconhecida por seus papéis icônicos, agora adicionou ‘Swiftie’ à sua lista de afiliações de fãs.