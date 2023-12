Jeremy Allen White e Rosalía se abraçam durante a pausa para fumar à noite

A estrela de “The Bear” e o cantor espanhol saíram para jantar na noite de quarta-feira, mostrando alguns PDAs enquanto fumavam cigarros do lado de fora de um restaurante no bairro de Westwood, em Los Angeles.

É um pouco da vida imitando a arte, pelo menos para Jeremy – seu personagem de programa de TV está constantemente se afastando do caos do restaurante para inalar um cigarro… só que desta vez, ele tem um parceiro de fumar muito gostoso com ele.