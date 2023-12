Jeremy Renner usa dispositivo de compressão de pernas em Nova York, um ano após acidente com limpa-neve

Jeremy Renner interpreta Hawkeye, mas a estrela de ‘Os Vingadores’ parecia mais com o Homem de Ferro enquanto viajava pelo aeroporto JFK de Nova York … graças a um dispositivo de compressão que ele teve que usar quase 1 ano após seu terrível acidente com o limpa-neves.

O ator usou dois dos dispositivos – usados ​​para melhorar o fluxo sanguíneo e reduzir a dor e o inchaço – amarrados na parte inferior das pernas… junto com alguns fios quentes de inverno durante seus planos de viagem para quarta-feira.

Além dos ossos quebrados, ele também sofreu um colapso pulmonar e uma perfuração no fígado… mas desafiou as probabilidades apenas 10 semanas depois, quando começou a andar com a ajuda de uma bengala.