Jerry Jones estabelece condição para que os Cowboys joguem no exterior

Tele proprietário e gerente geral da Dallas Cowboys, Jerry Jonesé muito claro sobre o único lugar onde tem interesse em que seu time jogue internacionalmente: a Cidade do México.

Após uma reunião com NFL proprietários na quarta-feira, Jones conversou com a mídia sobre alguns tópicos, incluindo a aprovação da liga para um jogo da temporada regular em 2024 em São Paulo, Brasil, o primeiro jogo da liga na América do Sul.

A esse respeito, Jones disse o Vaqueiros não pensa em rumar para o sul na próxima temporada, pois isso exigiria que o time desistisse de jogar em casa. “Estou muito relutante em transferir um jogo em casa daqui para lá”, disse ele.

“Temos muitos torcedores. Serve para muitos clubes, não serve tanto para os Cowboys. Tivemos o maior público na NFL, é claro. Quando não temos um jogo aqui, é faz uma grande diferença.”

Cidade do México, destino internacional favorito de Jerry Jones

Embora ele não tenha interesse em assumir o Vaqueiros para a América do Sul, o lugar que interessa a Jones é o México, onde o Vaqueiros organização tem uma grande base de fãs que gera receitas tanto no exterior quanto no Texas.

“A Cidade do México é boa e próxima. Se vou me internacionalizar, quero jogar na Cidade do México. Principalmente por causa de nossos torcedores, de nossos seguidores e da afinidade que temos aqui em casa, nos Estados Unidos”, disse Jones.

“Quando vamos para lá, aumentamos a afinidade dos Cowboys com nossa base de fãs hispânicos nos Estados Unidos. É onde queremos estar”.

Jerry Jones não fechou a porta para ser visitante em um jogo internacional, embora a liga não tenha agendado o Vaqueiros no exterior desde seu único jogo no exterior em Londres em novembro de 2014, quando Jacksonville era o time da casa.