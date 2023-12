Jerry O’Connell acha que John Stamos chamar a esposa Rebecca Romijn foi uma ‘traição’

Jerry O’Connellestá fornecendo mais contexto sobre o porquê John Stamos‘ livro de memórias – em que ele reclama da ex-mulher Rebecca Romijn – não agradou Jerry e Rebecca, mas também diz que sabe que isso faz parte do território.

Jerry, que agora é casado com Rebecca, juntou-se a nós na sexta-feira no “TMZ Live” para explicar por que, pessoalmente, ele nunca escreveria um livro como “If You Would Have Told Me” de John.

Ele diz que um livro que conta tudo sobre celebridades e que arrasta alguém que já fez parte de sua vida parece uma “traição”.



TMZ. com

O apresentador de “Pictionary” e estrela de “Stand By Me” nos disse que sua esposa ficou definitivamente “chateada” quando descobriu as coisas negativas que John escreveu sobre seu casamento.

Jerry admite que geralmente é fã de memórias de celebridades e reconhece que isso faz parte do showbiz. Ainda assim, ele diz que as pessoas sobre as quais se escreve nesses livros ainda podem se sentir “decepcionadas”.

A propósito, ele não está falando apenas sobre Rebecca – ele também menciona Rei Carlos, Meghan Markle dar Justin Timberlakepara citar apenas alguns.



14/12/23 TMZ. com

Como informamos, trouxemos Jerry para Nova York na quinta-feira, quando conversamos pela primeira vez com ele sobre o drama do livro de memórias… e ele achou que teria sido uma boa ideia JS avisar a esposa dele sobre as coisas que ele escreveu sobre ela.

Você deve se lembrar, John chamou Rebecca de “o diabo” no relato… e também contou Howard Stern ele estava convencido de que o casamento deles não poderia ter dado certo no final.