Jesse ‘Bam’ Rodriguez x Sunny Edwards Card de boxe: Quais são as lutas de boxe do fim de semana?

Ta luta de unificação do peso mosca entre os americanos Jessé Rodríguez e britânico Ensolarado Edwards acontecerá neste fim de semana no Desert Diamond Arena em Glendale, Arizona.

A luta promete ser uma grande noite de boxe, com a luta principal acontecendo entre dois lutadores invictos no ranking profissional, com um dos dois prestes a se tornar a estrela da categoria até 112 libras.

A luta é a primeira defesa do título WBO para Rodríguez (18-0, 11 KOs), enquanto para Eduardo (20-0, 4 KOs) será a quinta vez que ele entra no ringue como campeão da divisão IBF.

‘Bam’ Rodríguez disse que está determinado a mostrar que é o melhor lutador da sua categoria atualmente e que está retornando ao estado onde foi sagrado campeão mundial.

“Essa luta vai me permitir mostrar minhas habilidades e provar a todos que não sou apenas o melhor peso mosca do mundo, mas um dos melhores lutadores do mundo”, disse Rodríguez.

“Estou animado por estar de volta ao Arizona, onde me tornei campeão mundial pela primeira vez, e estarei 100 por cento pronto para dar um show no dia 16 de dezembro e me tornar campeão mundial unificado.”

Eduardo disse que a luta será entre os dois melhores lutadores do peso mosca da atualidade, algo que raramente se vê.

“Estou ansioso para participar de uma das maiores lutas pelo título mundial peso mosca da história do boxe. É o verdadeiro número um contra o verdadeiro número dois. mundo em 16 de dezembro no Arizona”, Eduardo disse.

Quais serão as pré-lutas do show do fim de semana?

Aqui está a programação completa para o show de sábado, 16 de dezembro, no Desert Diamond Arena em Glendale, Arizona.