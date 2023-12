Jesse “Bam” Rodriguez x Sunny Edwards Undercard Fights: Que outros campeonatos serão disputados esta noite?

AUm confronto tão aguardado está no horizonte, pois Jessé Rodríguez e Ensolarado Edwards prepare-se para lutar pelo campeonato unificado na categoria até 112 libras.

Rodríguezsegurando o cinto WBO, e Eduardoo titular do IBF, ambos invictos, deve entregar um espetáculo que promete ser um dos destaques do ano.

Rodrígueza jornada de destaque começou com uma vitória decisiva sobre Carlos Cuadras para o título vago dos super moscas do WBC. Ele triunfou contra oponentes formidáveis ​​como Sri Saket Sor Rungvisai e Israel González.

Eduardopor outro lado, conquistou o título peso mosca da IBF em 2017 e solidificou seu status como uma estrela em ascensão com vitórias sobre Moruti Mthalane e Mãe Jayson.

Que outras lutas serão disputadas esta noite?

À medida que o evento principal se torna o centro das atenções, a eliminatória apresenta confrontos atraentes, aumentando a emoção da noite.

Murodjon Akhmadalievmedalhista de bronze olímpico, enfrenta Kevin Gonzálezenquanto Gala Yafai defende seu título WBC International Flyweight contra Rocco Santomauro.

O cartão também apresenta Peter McGrail x Ja’Rico O’Quinn, Arturo Popoca vs. Carlos Mujica, Junaid Bostan vs. Gordie Russ II, Albert Gonzalez vs. Alexis Molinae Joe McGrail x Edgar Ortiz Jr.

Cada luta eliminatória traz sua própria narrativa, desde campeões experientes defendendo títulos até estrelas em ascensão que buscam deixar sua marca. Com Rodríguez e Eduardo encabeçando o evento, os fãs de luta terão uma noite emocionante de boxe de classe mundial.