Jets Michael Clemons faz um ‘Half Baked’ gritando ‘F *** U’ repetidamente para os fãs dos Browns

Tele Jatos de Nova York enfrentou o Cleveland Browns sobre Quinta à noite futebol e perdido 37-20 enquanto Michael Clemons aparentemente tirou uma página de Dave Chapelle primeiro filme Half Baked e começou a negociar F * ks a torto e a direito.

Michael Clemons pode ter pegado uma página do Half-Baked

Ao contrário do que aconteceu quando Shaq Lawson, do Buffalo, teve uma discussão acalorada com um torcedor do Philadelphia Eagles, onde parecia que ele empurrou um torcedor, aqui, os torcedores do Cleveland não pareciam ter problemas com a queda de Clemons. Bombas F ala Scarface durante o cena icônica de grelha de hambúrguer.

Enquanto o Browns estão indo para os playoffs, os Jets tiveram uma das temporadas mais anticlimáticas em algum tempo após a lesão de Aaron Rodgers no jogo 1 da temporada da NFL enfrentando o Buffalo Bills. Embora tenham vencido o jogo, seu ânimo estava desanimado, pois esperavam uma temporada de vitórias.

Os jatos são 6-10 e encerrará a temporada com um jogo em que a única relevância para a equipe é uma vaga preferencial no draft.

Enquanto isso, Brian Costello, do New York Post, tuitou “Isto não é bom. Clemons exibiu muita imaturidade nesta temporada.“Os fãs também compartilharam o vídeo, que se espalhou como fogo nas redes sociais, especificamente no X, onde eles ri da situação.

Neste ponto, Clemons ainda não foi multado pela NFL, nem abordou o assunto.