Jill Biden surpreende os entusiastas do LA Spin e entra na aula do SoulCycle

Jill Biden não está pisando no freio em sua obsessão pelo SoulCycle tão cedo – surpreendendo os entusiastas do spin em Los Angeles ao participar de uma aula matinal para aquelas tão necessárias endorfinas.

Fontes disseram ao TMZ que os agentes do Serviço Secreto da primeira-dama chegaram primeiro à aula das 7h da badalada rede de ciclismo em Brentwood no início deste mês … visitando todos e informando que um VIP estaria na aula.

Ao entrar, Jill se acomodou na bicicleta nº. 42 – nos fundos, bem ao lado da equipe do Serviço Secreto na entrada… caso ela precisasse fazer uma fuga rápida.

Ela até apareceu para fazer uma amiga… batendo com o punho em um garoto andando na frente dela no final da aula, mas não havia fotos devido à política de proibição de telefones no estúdio da SC.