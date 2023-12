Jim Harbaugh sendo observado pela NFL enquanto Michigan busca o título dos 10 grandes

Jim Harbaugh está atraindo muita atenção do NFL por seu talento como treinador enquanto ele tenta liderar o Carcajus de Michigan para o playoff de futebol universitário.

O Carcajus estão invictos e podem chegar aos playoffs do futebol universitário com uma vitória sobre Hawkeyes de Iowa no sábado, 2 de dezembro, no Kinnick Stadium.

“[Harbaugh] é certamente um nome respeitado nos círculos da liga”, relata o “The Athletic”. “[NFL] propriedade está definitivamente interessada no que ele poderia trazer para a NFL.”

Harbaugh já treinou na NFL com o São Francisco 49ers entre 2011-2014, mas passou principalmente sua carreira no sistema universitário, do qual agora parece prestes a abandonar. Ele detém um recorde universitário de 141-52 (0,730) e na NFL suas equipes acumularam um recorde de 49-22-1.

Ele jogou na NFL como quarterback entre 1987 e 2001, pela Bears, Indianapolis Colts, Baltimore Ravens, San Diego Chargers (agora LA), Detroit Lions e Carolina Panthers.

Quão sérios são os links?

Duas equipes que o consideram seriamente como futuro treinador principal são as Ursos de Chicago e Carolina Panteras conforme relatórios.

O Panteras acabei de demitir Frank Reich depois de acumular um recorde de 1-10, apesar de ter sido a primeira escolha geral do Draft de 2023 Bryce Jovem como zagueiro titular, e eles discutiram em 2022 sobre a contratação de Harbaugh, embora tenham optado por não fazê-lo no final.

Enquanto o Matt Eberflus dos ursos está supostamente em gelo fino. Durante seu tempo em Illinois, ele só conseguiu um recorde de 7-22 (0,241), com quatro dessas vitórias ocorrendo em 2023/24 como o Ursos fique bem abaixo de 0,500 e último na NFC Norte.

Outras equipes interessadas no jogador de 59 anos são o Las Vegas Raiders, New England Patriots, Los Angeles Chargers e Washington Commanders, que estão lutando nesta temporada e podem arriscar algumas ideias novas.