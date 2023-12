Jimmy Johnson se junta ao ringue de honra dos Cowboys 30 anos após rivalidade com Jerry Jones

Fvermes Dallas Cowboys treinador principal Jimmy Johnson ingressou Tom Landry como os únicos treinadores ao lado de 19 jogadores e dois executivos do NFL o anel de honra da franquia após uma rivalidade de 30 anos com o proprietário Jerry Jones o manteve fora do grupo exclusivo.

A cerimônia aconteceu durante o intervalo do jogo do Dallas contra o Leões de Detroit na noite de sábado no AT&T Stadium e Jones expressou sua admiração por Johnson, com quem ganhou vários Super Bowls no início dos anos 90.

“Você não apenas inspirou seus jogadores e certamente inspirou nossos fãs, mas precisa ouvir o quanto você me inspirou pessoalmente”, disse Jones.

Quarterback lendário dos Cowboys Troy Aikmancorrendo de volta Emmitt Smith e receptor amplo Michael Irvinentre outros membros do Hall da Fama, estiveram presentes no sábado para dar as boas-vindas ao seu ex-técnico no ringue de honra.

Johnson, 80 anos, tem sido um Raposa analista de estúdio nos últimos 20 anos e entrou no Hall da Fama em 2020. Ele não tinha nada além de coisas boas a dizer durante seu discurso de honra.

Discurso do anel de honra dos Cowboys de Jimmy Johnson

O nome de Johnson está agora literalmente gravado no AT&T Stadium por seu papel em liderar os Cowboys às primeiras vitórias consecutivas da franquia no Super Bowl.

“As pessoas perguntam o que isso significa para mim. Estou muito, muito orgulhoso do que realizamos”, disse Johnson durante seu discurso em campo. “Quando digo nós, são muitas pessoas. Mas mais do que qualquer outra pessoa, obrigado Jerry Jones por me trazer ao Dallas Cowboys.”

Acredita-se que a rivalidade entre Jones e Johnson tenha começado devido ao desacordo sobre quem merecia mais crédito por transformar os Cowboys.

Após a cerimônia, que terminou com Johnson gritando seu icônico “Que tal os Cowboys?” bordão, parece haver um ar de fechamento entre todas as partes envolvidas.