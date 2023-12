‘Jiu-jitsu não funciona’: profissionais reagem ao segundo nocaute histórico de Cody Brundage no UFC Austin slam

O que há na água lá em Austin?!

Poucos minutos depois de Drakkar Klose marcar um dos nocautes mais selvagens de 2023 com um nocaute violento sobre Joe Solecki no UFC Austin, Cody Brundage repetiu o favor, brutalizando Zachary Reese com um golpe violento para ganhar uma paralisação no primeiro round na eliminatória de sábado. Já ocorreram 14 nocautes slam na história do UFC, e de alguma forma dois deles aconteceram em lutas consecutivas no mesmo evento.

Confira abaixo como a comunidade do MMA reagiu ao trabalho de Brundage e à violência que fez história no UFC Austin.

2 em 1 noite!?! Todo mundo na segunda-feira está dispensando todos os submarinos no segundo em que conseguem tempo de transmissão #UFCAustin -Jeff Molina (@jmolina_125) 2 de dezembro de 2023

Sem chance! Ju-jitsu não funciona -Jamie Mullarkey (@jamie_mullarkey) 2 de dezembro de 2023

Porrraa jiu jistsu é perigoso esta noite -Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 2 de dezembro de 2023

É melhor que ninguém tente uma chave de braço pelo resto da noite, lmao -Terrance McKinney (@twrecks155) 2 de dezembro de 2023

Isso vai se tornar uma coisa -Jamie Mullarkey (@jamie_mullarkey) 2 de dezembro de 2023