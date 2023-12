João Félix desfere golpe contra o Atlético de Madrid e Barcelona vence

Mmuito do debate pré-jogo antes de de Barcelona empate em casa contra Atletico Madrid era João Félix enfrentando seu ex-clube e ex-técnico em Diego Simeone.

O avançado português tinha algumas coisas nada elogiosas a dizer sobre o treinador argentino na preparação para o jogo, mas riu por último ao marcar o golo da vitória enquanto o Los Cules corria. Vencedores por 1-0.

Félix afirmou que se sentia muito mais confortável e valorizado no sistema de Xavi do que aquele utilizado por Simeonee ele conseguiu provar seu valor com uma bela exibição ofensiva.

Roberto Lewandowski foi o primeiro jogador a ter a chance de marcar, disparando um chute bem próximo do alvo Atletico Madrid gol, aproveitando um belo passe de Jules Koundé.

Barcelona começou o mais forte das duas equipes, mas mais uma vez a resiliência de Atlético de Simeone a defesa foi admirável.

Eles se moviam em conjunto e pareciam sólidos o suficiente João Félix disparou cruzamentos para a área que foram eliminados com relativa facilidade.

No entanto, do Atlético a determinação defensiva durou até os 28 minutos de jogo, quando Félix silenciou seus críticos e ex-técnico com um gol bem marcado.

João Félix depois de dar a liderança ao BarcelonaJoan MonfortPA

O craque português recebeu a bola dentro da grande área e encontrou espaço dentro dela, forçando a bola para o seu pé forte antes de acertar um suntuoso chute lascado por cima do adversário. Jan Oblak.

Foi um momento de pura arte daquele que talvez seja o técnico mais naturalmente talentoso em campo, e que certamente deixará Atletico Madrid fãs se perguntando o que poderia ter sido para eles.

Barcelona não conseguiu marcar o segundo gol

O Atleti permaneceu no jogo e continuou rígido na defesa, recusando-se a se curvar e a dar ao Barcelona o verdadeiro controle do jogo.

Eles raramente pareciam marcar, embora Antonio Griezmann teve uma boa chance pouco antes do intervalo, chutando de dentro da área para o gol, mas um zagueiro fez um bloqueio deslizante.

nuvem foi chamado nos acréscimos do primeiro tempo, quando outro chute de Félix foi enviado em direção ao seu gol, mas ele fez uma defesa inteligente e reflexa com as pernas.

Raphinha teve a próxima grande chance do jogo, acertando a trave em chute especulativo de fora da área.

Tinha batido nuvem mas bateu na madeira e quicou, mais uma vez deixando Atlético a uma curta distância do seu adversário, apesar da falta de opções de ataque.

Lewandowski acertou outro chute ao lado do gol faltando apenas quatro minutos para o fim, novamente mantendo Barcelona torcedores na zona de perigo.

Ninguém pode realmente criticar o plano de jogo do Los Colchoneros pelo facto de quase ter funcionado. Eles se encostaram nas cordas, aguentaram os socos, mas nunca foram para a tela. Como tal, não foi nenhuma surpresa quando tiveram a oportunidade de ouro de roubar um ponto no último pontapé do jogo.

Uma chance caiu para Anjo Correa que disparou para dentro da área para pegar uma bola perdida e seu chute foi para o gol, no entanto Pena de sobreposição saiu rápido da linha e fez uma defesa inteligente, fechando bem o ângulo.

Poderia ter sido um momento de puro desastre para Barcelona, que precisam trabalhar em sua capacidade de matar equipes, enquanto isso Atletas continuar a procurar soluções de ataque.