Joe Biden parece apavorado quando carro bate em comitiva presidencial

Presidente Joe Biden viveu um momento chocante em uma noite de domingo em Washington, quando um veículo colidiu com um dos SUVs de sua comitiva presidencial.

O incidente ocorreu como Biden estava saindo de um comício de campanha e caminhando até seu carro com a primeira-dama.

O rosto aterrorizado de Biden quando o carro bate no comboio presidencial

Numa resposta rápida e coordenada, a segurança conduziu prontamente o presidente e a primeira-dama para um veículo seguro, garantindo a sua segurança.

Imagens de vídeo capturaram a expressão de espanto do presidente ao ouvir o choque entre os veículos. A segurança cercou rapidamente o carro que colidiu, com armas em punho, enquanto o presidente e a primeira-dama permaneceram protegidos dentro do seu veículo seguro.

Assim que a situação foi totalmente assegurada, a equipe da Casa Branca abordou o veículo envolvido na colisão para identificar o responsável.

Nenhum outro incidente

Dentro do carro, a pessoa exibia sinais visíveis de preocupação e levantava os braços para indicar inocência. Apesar da tensão inicial com os seguranças apontando armas para o infrator, a situação foi finalmente resolvida sem mais incidentes.

“Hoje, aproximadamente às 20h09, um veículo do Serviço Secreto que protegia a rota da carreata do presidente foi atingido por outro veículo em Wilmington, DE”, disse o porta-voz do Serviço Secreto dos EUA, Steve Kopek, à CNN.

“Não houve nenhum interesse protetor associado a este evento e a carreata do presidente partiu sem incidentes”.