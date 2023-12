Joe Flacco aumentou seu saldo bancário com o playoff garantindo a vitória sobre o New York Jets

EUNa história mais surpreendente da temporada de 2023 da NFL, Joe Flacco emergiu como uma figura central, transformando o inesperado em uma história para sempre.

A expectativa em torno do confronto de futebol de quinta à noite da semana 17 entre o Cleveland Browns e a Jatos de Nova York foi inicialmente atenuado pela ausência de zagueiros famosos Deshaun Watson e Aaron Rodgers.

As líderes de torcida do Dallas Cowboys ficam festivas como o Papai Noel, gerando frenesi nas redes sociaisTwitter

Mesmo assim, Flacco se destacou e orquestrou uma vitória impressionante, levando os Browns a um triunfo decisivo por 37-20 em Ohio.

Essa conquista não apenas garantiu uma vitória crucial para Cleveland, mas também se traduziu em um bônus financeiro para Flacocortesia de uma cláusula única em seu contrato com os Browns.

Quanto Joe Flacco ganhou ao vencer os Jets?

De acordo com Adam Schefter da ESPN, FlacoO contrato do jogador estipula uma estrutura de bônus, oferecendo a ele 75 mil dólares por cada vitória na temporada regular.

A repartição dos incentivos é a seguinte: 250.000 dólares para uma vitória nos playoffs na rodada Wildcard, 500.000 dólares para uma vitória nos playoffs na rodada Divisional, 1.000.000 dólares para uma vitória nos playoffs no jogo do Campeonato AFC e impressionantes 2.000.000 dólares para um Vitória no Super Bowl.

No total, Flaco pode ganhar até 4,05 milhões de dólares se os Browns navegarem na pós-temporada com sucesso.

Além dos ganhos financeiros, a vitória contra os Jets teve implicações mais amplas para os Browns, marcando seu retorno aos playoffs pela primeira vez desde a temporada afetada pelo COVID em 2020.

Flacoo contributo da empresa estendeu-se para além do painel de avaliação; ele gravou seu nome no livro dos recordes ao se tornar o primeiro quarterback a arremessar 300 jardas contra a defesa dos Jets desde que o lendário Tom Brady alcançou o feito em 2021, coincidentemente também na semana 17.

FlacoO desempenho estelar de ele continuou quando ele arremessou para 309 jardas e três touchdowns, solidificando ainda mais seu impacto desde que ingressou no Marrons.

Com um recorde de 11-5 na temporada e um impressionante recorde de 4-1 desde FlacoApós a chegada de Michael, os Browns não apenas garantiram uma vaga nos playoffs, mas também demonstraram resiliência e competência sob a orientação do experiente quarterback.