Joe Giudice passando o ano novo com a ex Teresa e filhas nas Bahamas

Joe Giudice está aproveitando bons momentos com sua família nesta temporada de férias, porque sua ex-mulher, Terezae suas filhas voaram para as Bahamas para comemorarem juntas o Ano Novo.

Joe compartilhou as fotos de família na sexta-feira, mostrando-o posando em frente a uma árvore de Natal com suas 4 filhas Gia, Gabriela, Milãodar Audriana … bem como uma foto das crianças com ele e Teresa.

Como você sabe, Joe estava deportado para sua Itália natal em 2019 depois servindo 3 anos de prisão por fraude … então as senhoras não tiveram escolha senão viajar internacionalmente para vê-lo nas ilhas.

O novo marido de Teresa, Luis Ruelastambém fez uma viagem com as moças… com todo mundo comemorando junto em uma das fotos.

As filhas de Joe passaram o Natal de 2021 com ele na Itália, mas antes que você presuma que Teresa fazer a jornada para ver seu ex é uma situação embaraçosa… lembre-se, elas mantiveram as coisas muito copacéticas.

Os 2 ainda parecem ter um ótimo relacionamento, apesar do divórcio ter sido finalizado em 2020 – disse Teresa E! Notícias no mês passado que o plano da família era que todos passassem as férias com Joe… e dizendo que as crianças estavam “muito animadas”.