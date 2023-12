Joe Manganiello e Caitlin O’Connor tornam-se públicos como casal na gala de Nova York

Sofia Vergara mudou para um novo parceiro em meio ao divórcio com Joe Manganielloe agora… ele fez o mesmo, conectando-se com Caitlin O’Connor e ir a público como casal.

O ator apareceu no sábado à noite para a festa de gala do Children of Armenia Fund, em Nova York, e tinha Caitlin pendurada em seu braço como acompanhante. Houve avistamentos e rumores de que eles já estavam juntos ultimamente… então, parece que eles estavam prontos para revelar seu romance.

Joe estava elegante com um terno tradicional… COC estava envolto em um lindo vestido verde. Eles se abraçaram enquanto as pessoas tiravam fotos e sorriam felizes para as câmeras.

Se você está se perguntando por que eles estavam lá, em primeiro lugar… é porque JM foi homenageado com o Prêmio Humanitário do COAF. Parece que ele está envolvido com eles há algum tempo.

Agora, no que diz respeito a quem é Caitlin… bem, ela também é atriz – e como dissemos a você, ela conheceu Joe em uma festa pós-Winning Time no início deste ano, e eles batê-lo fora. Ela participou de apenas 2 episódios da série de sucesso da HBO, mas também participou de várias outras coisas.

Como dissemos… este seria o primeiro relacionamento de Joe pós-Sofia… com quem ele foi casado por 7 anos antes de entrar com o pedido de casamento. terminar o casamento no tribunal no início deste verão. O caso de divórcio ainda está pendente no momento, mas parece que poderá ser finalizado no devido tempo.

Enquanto isso, Sofia já está namorando um novo cara também… um respeitado cirurgião ortopédico chamado Justin Salimanque tem sido visto visitando muito a cidade com ela nos últimos meses.

A separação dela e de Joe surgiu do nada este ano, mas ouvimos dizer que eles se separaram… e que outro grande motivo para o divórcio foi por causa dos filhos. Ele os quer, ela não.