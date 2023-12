Joe Rogan alerta lutadores de fora do UFC que muitas vezes estão ‘desperdiçando a carreira’: ‘Ninguém está olhando’

Joe Rogan sabe que o UFC é o maior espetáculo dos esportes de combate e espera que os lutadores percebam isso também.

O comediante, apresentador de podcast e comentarista colorido do UFC passa muito tempo assistindo lutas e curtindo esportes de combate, mas reconhece a diferença em escala, produção e, o mais importante, nos olhos que assistem ao UFC em comparação com outras organizações como o PFL ou o ONE Championship. Embora Rogan sempre elogie lutadores que competem em diferentes promoções, ele sabe que há uma grande diferença quando se trata de finalmente chegar ao grande momento do UFC.

“Sem desrespeito às outras organizações, há lutadores muito bons nas outras organizações, mas muitas vezes sinto que eles estão desperdiçando suas carreiras”, disse Rogan em seu podcast. “Porque eu vejo esses lutadores de elite lutando no Bellator e no PFL e fico tipo, ‘Ei, pessoal, ninguém está assistindo.’ Quer dizer, algumas pessoas estão assistindo, você está ganhando uma pequena base de fãs, não quero desrespeitar, mas há uma realidade.

“Tem a XFL, tem a CFL e depois tem a porra da NFL. Se você não está na porra da NFL, você está realmente jogando futebol? É assim que as coisas são.”

Não há argumento de que o UFC continua sendo a maior organização do MMA por uma ampla margem, especialmente quando se considera as vendas de pay-per-view, além de live gates com ingressos e audiência de televisão.

Enquanto isso, o Bellator, que anteriormente pertencia à Paramount, foi efetivamente entregue ao PFL em uma transação sem dinheiro porque a organização simplesmente não era lucrativa.

Se Rogan conseguisse o que queria, todos os lutadores mais bem classificados competiriam no UFC porque ele sabe que é onde os holofotes mais brilhantes irão brilhar sobre eles, em vez de quase definhar em outras organizações que simplesmente não recebem tanta atenção.

“Se você é o campeão do UFC, você é o cara”, disse Rogan. “Se você é o campeão do Bellator, eu respeito esses caras. Eu os amo. Caras como Johnny Eblen, a mesma coisa. Ele é um animal maldito. Eu realmente queria que esse cara viesse para o UFC.

“Se você é campeão do UFC, a promoção é incomparável. Não há nada igual. Quero dizer, todo mundo sabe quem você é quando é campeão do UFC.”

Não é exatamente segredo comercial que o UFC oferece a maior plataforma onde os lutadores podem prosperar em uma escala muito maior do que outras promoções em esportes de combate.

Rogan sabe que no fundo todo mundo quer sentir a energia que vem junto com o UFC, porque não há nada igual.

“Há essa sensação de estar no UFC com a qual todo mundo que quer ser lutador sonha”, disse Rogan. “Você quer estar lá quando Bruce Buffer estiver bem na sua frente dizendo: ‘Está na hora!’ Você é tipo, puta merda!