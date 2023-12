Joe Rogan questiona o nível de Conor McGregor após lesão ‘catastrófica’: ‘Ninguém volta disso’

Conor McGregor ainda tem como objetivo um confronto final com Michael Chandler quando finalmente retornar ao UFC em 2024, mas desafiará as probabilidades ao tentar voltar ao nível do campeonato depois de sofrer uma fratura devastadora na perna em sua última partida. .

Os anos têm sido tumultuados para o ex-campeão de duas divisões do UFC, que conquistou o mundo dos esportes com sua luta de boxe com Floyd Mayweather em 2017, seguida por, sem dúvida, a maior luta da história do UFC, quando enfrentou Khabib Nurmagomedov um ano depois. Desde então, McGregor está 1-2 no MMA, com sua carreira arquivada nos últimos dois anos após quebrar a perna em uma trilogia de luta contra Dustin Poirier em 2021.

O comentarista do UFC Joe Rogan não pode deixar de se perguntar se McGregor algum dia será o mesmo novamente, especialmente considerando como outros atletas lutaram fortemente após lesões semelhantes.

“Ninguém volta disso”, disse Rogan em seu podcast. “Ninguém jamais voltou daquela catastrófica fratura na perna. A canela quebrou. Nenhum atleta voltou disso e teve um desempenho no mesmo nível. O Anderson Silva é o único cara que voltou e lutou várias vezes, e não era o mesmo cara.”

Durante seu tempo fora, McGregor abandonou o programa antidoping do UFC, o que levou muitos a acreditar que ele pode ter usado algum tipo de droga para melhorar o desempenho para ajudar na recuperação da perna quebrada.

Enquanto se prepara para seu retorno, McGregor voltou a entrar no grupo de testes atualmente administrado pela USADA, mas Rogan não terá problemas se o astro irlandês usou algo considerado ilegal em sua recuperação, se isso realmente o ajudou a superar uma lesão tão devastadora.

“Eu certamente apoio os caras que fazem coisas para se recuperar de lesões, como Conor fez com a lesão na perna”, disse Rogan. “Cem por cento. Sem dúvida. Estou 100% apostado nisso. Essa é a única maneira.

“Eles começaram a testá-lo recentemente. Ele foi levantado e também, é nesse momento que você deve fazer isso, quando você tem algo como uma lesão catastrófica na perna. Quero dizer, ele tem hastes nas pernas, passou por diversas cirurgias. Não é apenas um. Nem sempre cicatriza direito e quebra novamente. Assim como Dan Hooker, ele tem uma vara no braço. Ele quebrou o braço em uma briga, acho que foi na luta do Jalin Turner, então ele consertou, colocou varas e quebrou de novo. Então agora ele precisa fazer uma segunda cirurgia. Eles estão fazendo um novo procedimento para tentar fundir os ossos porque os ossos não se fundiram corretamente. As hastes são a única coisa que o mantém no lugar e ele quebrou.”

Embora todos os sinais apontem para McGregor lutar contra Chandler em sua primeira luta em três anos, Rogan preferiria ver o superastro irlandês enfrentar um oponente um pouco menos perigoso para molhar os pés novamente.

Claro, ele entende que McGregor nunca desistiu de qualquer nível de competição desde que chegou ao UFC, mas Rogan sabe que voltar desse tipo de dispensa, juntamente com uma lesão grave, pode significar um desastre.

“Eu gostaria de uma luta ajustada, 100 por cento”, disse Rogan. “Eu não gostaria que ele entrasse direto contra Islam Makhachev. Esse é ele. É por isso que ele é um campeão. Ele é um guerreiro. Uma das coisas que ele falou sobre Dustin Poirier, a segunda luta mas a primeira das mais recentes em que ele foi nocauteado, ele disse: ‘Eu estava inativo, isso me pegou, pude sentir enquanto estava no lá. Meu timing não foi tão bom. Você precisa estar ativo para estar nos níveis mais altos da competição de artes marciais mistas.

“Eu simplesmente não vejo como você pode tirar dois anos de folga, várias cirurgias, tomar suco, parar de beber e entrar lá contra os melhores do mundo. Talvez ele consiga, mas se eu fosse o treinador dele e a opção estivesse disponível, eu diria que vamos pegar alguém que não esteja nem entre os 15 primeiros. Vamos pegar um cara que seja derrotável, mas que seja um bom teste. Chamaremos isso de luta de ajuste. Podemos ver como você se sai. Esse cara tem a oportunidade de vencer Conor McGregor, você pode testar suas habilidades novamente e sentir as luzes e a pressão, recuperar o ritmo, fazer aquela luta, [then] seis meses depois você tem uma grande briga.”