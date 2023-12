Joel Embiid marca 51 pontos, o melhor da temporada, enquanto os 76ers arrasam com os Timberwolves

Joel Embiid marcou 51 pontos, o melhor da temporada, e pegou 12 rebotes, e o Philadelphia 76ers aproveitou um grande quarto período para fechar o Minnesota Timberwolves com uma vitória por 127-113 na noite de quarta-feira.

Tyrese Maxey marcou 35 pontos na vitória do Philadelphia (19-8) pela sétima vez em oito jogos, recuperando-se bem após uma derrota por 108-104 para o Chicago na noite de segunda-feira.

“Senti como se estivesse jogando no ataque e sem forçar nada”, disse Embiid, que tem média de 38,3 pontos nos últimos 12 jogos e marcou 40 ou mais em quatro das últimas cinco partidas. “Eu peguei o que estava sendo dado a mim. E tenho tentado descobrir quando ser agressivo e quando deixar meus companheiros fazerem o que querem.”

Minnesota (20-6) obteve 27 pontos de Anthony Edwards, 23 pontos de Karl-Anthony Towns e 21 de Jaden McDaniels. Os Timberwolves entraram na noite de quarta-feira como vencedores de nove dos últimos 10 jogos e possuidores do melhor recorde da liga.

“Não fizemos um jogo limpo ou bonito”, disse o técnico do Timberwolves, Chris Finch. “Achei que encontraríamos uma corrida ou um ritmo. Trinta e sete pontos (para a Filadélfia) no quarto período é demais – precisávamos que estivesse abaixo dos 30, com certeza.”

Sétimo jogo de +50 pontos de Embiid em sua carreira na NBA

Foi o sétimo jogo da carreira de Embiid com pelo menos 50 pontos. Ele também registrou seu 12º jogo consecutivo com 30 ou mais pontos e mais de 10 rebotes. É a sequência mais longa da NBA desde que Kareem Abdul-Jabbar fez isso em 16 jogos consecutivos pelo Milwaukee Bucks na temporada 1971-72.

“Estamos vencendo e isso é tudo que importa”, disse Embiid. “As estatísticas são ótimas e é ótimo apresentá-las. Mas se vier com uma derrota, a história é diferente. Se vier com uma vitória, significa muito.”

“Ele continua melhorando e fazendo coisas diferentes o suficiente ritmicamente para manter os caras na dúvida”, disse o técnico do Sixers, Nick Nurse. “Ele tem a sensação de que se os caras pisarem nele, ele poderá pegá-los. E eu gosto quando ele desce.”

Um jogo que foi considerado um choque de estilos defensivos voltado para os Sixers durante uma impressionante exibição de movimentos ofensivos de Embiid no terceiro quarto. Ele marcou 19 dos 26 pontos do Filadélfia no período e manteve os Sixers na liderança por 90-87 antes do quarto.

Embiid acertou 17 a 18 na linha de falta naquela noite, aproveitando os problemas do atacante do Minnesota, Rudy Gobert.

“Certamente, a saída de Rudy nos primeiros quatro minutos certamente nos prejudicou”, disse Finch.

Maxey marcou 15 pontos no último quarto, a maior parte deles durante um período de cinco minutos no início do período, quando Embiid estava no banco. Nenhum outro jogador do Filadélfia marcou dois dígitos pelo segundo jogo consecutivo.

“Você tem que usar velocidade e ser decisivo”, disse Maxey. “Acho que se alguém vai me pegar no alto (fora do arco), não consegue me acompanhar com velocidade, habilidade e trabalho. Tentei ser extremamente agressivo.”

O Philadelphia acabou perdendo o armador titular De’Anthony Melton no segundo tempo devido a uma contusão na coxa esquerda.

A SEGUIR

Timberwolves: Volte para casa para um jogo na noite de quinta-feira contra o Los Angeles Lakers.

76ers: Recebe Toronto na noite de sexta-feira.