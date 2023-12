Jogadora brasileira de vôlei realiza sonho de ser coelhinha da Playboy

Bbrasil tem 23 anos Chave Alves é talvez o mais famoso do mundo jogador de voleibol, com 13,4 milhões de seguidores em sua conta do Instagram. No entanto, ela está afastada do esporte há algum tempo e ganhou bastante fama graças à sua figura deslumbrante.

Alves também é amplamente seguido nela Conta OnlyFans, cobrando quase US $ 14 por assinatura. Porém, além do sucesso esportivo ou de ser um influenciador conhecido, Alves teve um sonho que finalmente conseguiu realizar recentemente.

Alves finalmente se tornou uma coelhinha da Playboy

Esse sonho era ser um Coelhinha da Playboy, com a página oficial da Coelhinha no Instagram anunciando que ela está se juntando ao grupo, anunciando em breve sessões do brasileiro para a famosa revista masculina.

No anúncio, Chave Alves disse o seguinte:

“Crescer, trabalhar com a Playboy parece um sonho improvável para as pessoas de onde venho. Sempre foi o emprego dos meus sonhos, trabalhei muito e consegui. Tenho uma ética de trabalho enorme e 2024 será o meu ano”, declarou Alves. .

Alves foi selecionado para a seleção brasileira de vôlei, além de participar da 23ª temporada do Big Brother Brasil.