Jogadores desrespeitados dos Ravens estão prontos para provar que os críticos estão errados na noite de Natal contra o 49ers

Tele Corvos de Baltimore estão se preparando para um confronto na noite de Natal contra o São Francisco 49ers, e apesar de seu impressionante recorde de 11-3, eles se encontram como azarões com 4,5 pontos. Esta é apenas a segunda vez nesta temporada que os Ravens são rotulados como azarões, e é seguro dizer que eles estão usando isso como combustível para aumentar sua motivação.

Segurança dos corvos Kyle Hamilton expressou sua descrença na distribuição de pontos, afirmando: “Nos sentimos um pouco desrespeitados com isso. Sinto que somos o melhor time do campeonato e temos uma oportunidade diante do país de mostrar isso”. Seus sentimentos foram ecoados pelo cornerback Marlon Humphrey, que acrescentou: “Fiquei surpreso ao ver isso. Mas definitivamente quero tornar isso incorreto, com certeza. E espero que algumas pessoas percam algum dinheiro apostando com eles e ganhem algum dinheiro apostando conosco.”

Este status de azarão não é um território desconhecido para os Ravens, já que eles eram anteriormente azarões em um confronto da Semana 2 contra o Bengals e saíram vitoriosos com uma vitória por 27-24. Na verdade, segundo Referência de futebol profissionaleste próximo jogo será apenas a quinta vez na carreira de Lamar Jackson que os Ravens estão em desvantagem por quatro pontos ou mais.

Jacksonconhecido por prosperar no papel de azarão, afirmou com segurança: “Não quero que eles nos escolham. Gosto de ser o azarão. Acredito que jogamos melhor quando duvidamos de nós e quando as pessoas não nos escolhem para vencer o jogo.”

A confiança de Jackson não é infundada. Ele possui um recorde consecutivo de 9-4 como azarão e um impressionante Registro de carreira de 19-1 contra times da NFC, solidificando sua posição como uma força a ser reconhecida em campo. Sua crença inabalável na capacidade da equipe de estar à altura da situação como azarão é palpável, já que ele expressou seu desejo de levar essa mentalidade até fevereiro.

Ser azarão é motivação para os Ravens

Os Ravens provaram repetidamente que prosperam diante das adversidades, e esse status de azarão serve apenas como motivação adicional para eles mostrarem suas proezas em campo. Enquanto se preparam para enfrentar o 49ers, eles estão prontos para virar as probabilidades a seu favor mais uma vez, assim como fizeram no confronto anterior contra o Bengals.

Com o objetivo de provar que os pessimistas estão errados, os Corvos estão prontos para abraçar seu status de azarão e demonstrar por que são uma força a ser reconhecida na NFL. Ao entrarem em campo na noite de Natal, eles estão determinados a fazer uma declaração e mostrar ao mundo porque merecem ser considerados entre os times de elite da liga.