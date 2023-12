Jogadores do Colorado se sentem traídos: liderança de Deion Sanders sob escrutínio

Deion Sanderso treinador principal do Búfalos do Colorado, causou sensação com sua abordagem sem precedentes ao gerenciamento de escalação. Em seus primeiros cinco meses no cargo, ele substituiu impressionantes 52 jogadores bolsistas, deixando muitos remanescentes se sentindo traídos e ressentidos.

Um jogador que sentiu a dor da revisão do elenco de Sanders foi Xavier Smith, uma defesa defensiva do calouro redshirt. Apesar de jogar o jogo da primavera, Smith acabou sendo cortado do time e acabou se transferindo para Austin Peay. Em declarações à Associated Press, manifestou o seu desapontamento com a situação, dizendo: “Tudo o que eu queria era um treinador que fosse honesto comigo e me desse uma oportunidade”.

Mas, em vez de insistir no revés, Smith usou-o como motivação. Ele se recusou a deixar que a decisão de Sanders o definisse: “Quem é você para me dizer que não sou bom o suficiente para jogar aqui? que vou fazer o que digo que vou fazer.”

Smith não está sozinho ao se sentir traído pelas ações de Sanders. Atacante ofensivo Lucas Eckardt também se viu em risco, apesar de trabalhar duro durante os treinos de inverno e os treinos de primavera. Eckardt, que acabou cursando um importante programa universitário júnior, expressou sua frustração com a comissão técnica, principalmente com Sanders.

Ele questionou se o treinador principal sabia seu nome, dizendo: “Todo o meu ressentimento é apenas pela liderança e pelos treinadores e tudo mais. Não tenho nenhuma raiva da equipe”.

Alguns jogadores acusaram Sanders de mentir

Os pais de Eckardt ficaram chocados quando o filho ligou para avisar que havia sido dispensado da equipe. Eles acreditavam que Sanders não havia honrado sua palavra e o acusaram de mentir em seu discurso aos jogadores. Anne Eckardt, a mãe de Luke, disse: “Não havia nada sobre ‘trabalhe, mas em algum momento provavelmente vamos nos livrar de você'”. Foi uma mensagem dura na primeira reunião.”

Embora Eckardt tenha encontrado novas oportunidades em uma faculdade de primeira linha e tenha ofertas de outras escolas, ele ainda deseja que Lixadeiras tinha lidado com as coisas de forma diferente. Ele acreditava que se Sanders os tivesse dispensado em dezembro passado, isso lhes teria dado mais tempo para encontrar novas oportunidades, em vez de passar por uma “farsa” e ser cortado após o jogo da primavera.