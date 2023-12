Jogadores do Dallas Cowboys alvo de torcedores agressivos após derrota para o Bills

Tele Dallas Cowboys‘derrota inesperada por 31-10 para o Notas de búfalo no domingo deixou seus fãs decepcionados e frustrados. No entanto as consequências da derrota tomaram um rumo perturbador quando as informações pessoais de dois jogadores Jayron Kearse e Juanyeh Thomas, foi vazado por fãs descontentes. O endereço residencial de Kearse foi inicialmente postado em resposta a um vídeo que ele compartilhou nas redes sociais e, mais tarde, o número de telefone de Thomas também foi divulgado.

A situação piorou a tal ponto que Thomas teve que mudar seu número de telefone devido ao fluxo de ligações e mensagens de texto que recebeu. Em entrevista ao Notícias da manhã de DallasThomas expressou sua consternação: “Tive que mudar meu número. Pessoas [were] me mandando mensagens, me ligando. Eu estou tipo, cara. Eu nem sei como as pessoas podem vazar seu número.” A invasão de privacidade e o assédio que se seguiu claramente afetaram os jogadores.

Michael Gehlken, repórter do Dallas Morning News, destacou a gravidade da situação em um tweet: “As pessoas estão ficando mais agressivas do que antes e não é um bom lugar para se estar agora”. A violação da privacidade e o assédio resultante não afetaram apenas os jogadores, mas também as suas famílias.

Tomás enfatizou a seriedade do problema, afirmando: “Posso aceitar críticas. Mas você ultrapassa os limites quando começa a fazer coisas idiotas como essa, de verdade. É um limite que você não pode ultrapassar quando começa a compartilhar endereços e números de pessoas e coisas. No final das contas, isso ainda é um jogo. As pessoas têm uma vida. “

Fãs mostram suas frustrações de quase três décadas

Enquanto o Vaqueiros se preparar para os próximos jogos contra o Golfinhos de Miami e a Leões de Detroit, resta saber como seus fãs reagirão. Apesar do recorde de 10-4 e da posição de liderança na NFC East, o recente incidente lançou uma sombra sobre o sucesso da equipe. Os jogadores esperam uma resposta mais respeitosa e de apoio de seus torcedores enquanto continuam lutando pela vitória em campo.

O vazamento de informações pessoais e o subsequente assédio servem como um lembrete claro do lado sombrio do fandom de esportes. Embora a paixão por uma equipe seja compreensível, ela nunca deve se manifestar em comportamentos invasivos e prejudiciais aos atletas que se dedicam ao jogo. Os jogadores dos Cowboys merecem se concentrar nos próximos confrontos sem medo de novas violações de privacidade.