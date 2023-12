Jogadores dos Eagles reclamam que seus torcedores falam ‘muito barulhento’ em seus jogos, levando a resultados ruins

Tele Filadélfia Eagles recentemente encerrou sua seqüência de três derrotas consecutivas com uma vitória contra o New York Giants, mas a atmosfera em Campo financeiro de Lincoln permanece tenso. Tanto o time quanto sua torcida dão sinais de inquietação, e agora, um fator surpreendente está sendo destacado como razão parcial para as dificuldades recentes do time: o barulho da torcida da casa.

De acordo com Marcus Hayes do Philadelphia Inquirer vários jogadores ofensivos do Águias indicaram que os níveis de ruído em seu estádio têm afetado sua comunicação em campo. “No último mês vários Águias jogadores ofensivos deram a entender que o barulho da multidão em Campo financeiro de Lincoln afetou a eficiência do ataque. Agora, eles estão se tornando públicos”, relata Hayes. Os jogadores têm lutado para ouvir a cadência do quarterback Jalen Hurts, captar sons e até mesmo receber chamadas de jogo no amontoado.

Jalen Hurts critica a equipe por não estar comprometida o suficiente

Este problema de ruído levou à Águias recorrendo a contagens silenciosas no seu próprio estádio, uma tática normalmente reservada para lidar com multidões hostis fora de casa. O problema ficou evidente durante um jogo recente, onde a torcida estava excessivamente barulhenta, obrigando a equipe a adaptar seus métodos de comunicação.

Os Eagles culparam seus torcedores por suas lutas

Centro das águias Jason Kelce, refletindo sobre a situação, comentou: “Seria bom se você pudesse se ouvir pensando”, após a vitória do time na prorrogação contra o Notas de búfalo. Seu sentimento é ecoado pelo quarterback estrela Jalen Dói, que observou: “Fica meio barulhento para o ataque. Deve ficar barulhento para a defesa.”

Tackle esquerdo Jordan Mailata também compartilhou sua perspectiva, afirmando: “Cem por cento. Eu adoraria ouvir a cadência. As pessoas não entendem a gravidade de jogar em casa. Porque podemos seguir nossa cadência. Talvez colocá-los em impedimento.”

Enquanto o Águias se preparar para o último jogo em casa da temporada contra o Cardeais do Arizona, o time está prestes a conquistar a vitória na NFC East, o que garantiria pelo menos mais um jogo dos playoffs em casa. No entanto, esta revelação sobre o impacto do ruído da torcida local levanta questões sobre as vantagens tradicionais de jogar em casa para o time. Águias. A equipa e os seus adeptos enfrentam agora um desafio único: equilibrar o seu apoio entusiástico com as necessidades práticas dos jogadores em campo.