Jogos de hoje (02/12/2023): onde assistir futebol ao vivo e horários

O Brasileirão está muito perto do fim. Neste final de semana, a penúltima rodada será disputada e diversos times podem ter o futuro definido. A briga está boa em todas as partes da tabela: título, vaga na fase de grupos da Libertadores, vaga na Copa Sul-Americana e permanência na elite.

Assim, por mais que os dois jogos de hoje (2) não sejam tão decisivos na parte baixa da tabela, o Corinthians recebe o Internacional precisando de um ponto para evitar qualquer risco de queda.

Já no Estádio do Mineirão, o Atlético-MG receberá o São Paulo ainda sonhando com o título. Em caso de vitória, o Galo iguala a pontuação do Palmeiras e impede que o Verdão seja matematicamente campeão amanhã (3). Além disso, encaminharia um lugar no G-4. Saiba mais sobre os horários do futebol de hoje:

Jogos de futebol hoje (02/12/2023) pela Série A do Brasileirão

18h – Corinthians x Internacional – Premiere;

21h – Atlético-MG x São Paulo – SporTV e Premiere.

Principais jogos de hoje (29/11/2023) nas ligas europeias

12h – Arsenal x Wolves – ESPN e Star + (Premier League);

17h – Newcastle x Manchester United – Star + (Premier League);

14h30min – Real Madrid x Granada – ESPN e Star + (La Liga);

16h45min – Milan x Frosinone – ESPN e Star + (Campeonato Italiano).

