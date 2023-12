Jogos de hoje (06/12/2023): onde assistir futebol europeu e Brasileirão ao vivo com horários

Nesta quarta-feira (6), o Brasileirão chega à última rodada da edição de 2023. Após liderar a competição por mais de 30 rodadas e abrir uma diferença abissal para os perseguidores, o Botafogo derrapou no segundo turno e não tem mais chances de conquista.

Por outro lado, o Palmeiras é o virtual campeão e só não erguerá a taça por algum milagre. Afinal, além de perder para o Cruzeiro, o Verdão precisa perder uma vantagem de oito gols de saldo, algo bem improvável.

Por fim, olhando para o outro extremo da tabela, Bahia, Vasco e Santos chegam à rodada decisiva lutando contra a última vaga na Série B. Pelo lado do Tricolor de Aço, a equipe terá que vencer o Atlético-MG e torcer contra os adversários, visto que aparece atrás. Dito isso, veja mais sobre os horários do futebol de hoje:

Jogos de futebol hoje (06/12/2023) pela Série A do Brasileirão

19h – Goiás x América-MG – Premiere;

21h30min – Cruzeiro x Palmeiras – Globo, SporTV e Premiere;

21h30min – Bahia x Atlético-MG – Globo e Premiere;

21h30min – São Paulo x Flamengo – SporTV e Premiere;

21h30min – Vasco x Bragantino – Globo e Premiere;

21h30min – Internacional x Botafogo – Premiere;

21h30min – Santos x Fortaleza – Premiere;

21h30min – Fluminense x Grêmio – Premiere;

21h30min – Coritiba x Corinthians – Premiere;

21h30min – Cuiabá x Athletico-PR – Premiere.

Principais jogos de hoje (06/12/2023) nas ligas europeias

17h – Fiorentina x Parma – STAR+ (Copa Itália);

16h30min – Sheffield United x Liverpool – ESPN e STAR+ (Premier League);

16h30min – Brighton x Brentford – STAR+ (Premier League);

17h15min – Manchester United x Chelsea – STAR+ (Premier League);

17h15min – Aston Villa x Manchester City – ESPN 2 e STAR+ (Premier League).

