Jogos de hoje (09/12/2023): onde assistir futebol europeu ao vivo com horários

Com o fim do Brasileirão, que aconteceu na última quarta-feira (9), as equipes entraram de férias e já se prepararam para a temporada de 2024. Aliás, o único time que ainda não entrou de férias é o Fluminense, visto que o atual campeão da Libertadores terá o Mundial de Clubes pela frente.

Posto isso, se a temporada acabou em solo brasileiro, as principais ligas europeias estão chegando na metade e começando a pegar fogo. Na Premier League, por exemplo, o Aston Villa (dos brasileiros Douglas Luiz e Diego Carlos) vem surpreendendo e aparece no G-4.

Na Espanha, o “intruso” na zona de UEFA Champions League é o modesto Girona. Dito isso, antes de falar mais sobre, veja mais sobre os horários do futebol de hoje:

Principais jogos de hoje (09/12/2023) nas ligas europeias

14h30min – Borussia Dortmund x RB Leipzig – Rede TV, Cazé TV e OneFootball (Campeonato Alemão);

14h30min – Villarreal x Real Sociedad – ESPN 2 e STAR+ (Campeonato Espanhol);

17h – Mallorca x Sevilla – ESPN 3 e STAR+ (Campeonato Espanhol);

13h – Rennes x Monaco – STAR+ (Campeonato Francês);

17h – PSG x Nantes – STAR+ (Campeonato Francês);

12h – Manchester United x Bournemouth – ESPN e STAR (Premier League);

+12h – Brighton x Burnley – STAR+ (Premier League);

12h – Wolverhampton x Nottingham Forest – ESPN 4 e STAR+ (Premier League);

14h30min – Aston Villa x Arsenal – ESPN e STAR+ (Premier League);

14h – Atalanta x Milan – ESPN 4 e STAR+ (Campeonato Italiano);

16h45min – Internazionale x Udinese – ESPN e STAR+ (Campeonato Italiano).

