Jogos de hoje (13/12/2023): onde assistir Champions League ao vivo com horários

O principal torneio de clubes do mundo, a UEFA Champions League, chega ao seu último dia de fase de grupos na temporada 23/24. Depois de algumas eliminações surpreendentes na terça-feira (12), como a do tradicionalíssimo Manchester United (ING), alguns gigantes entram em campo visando evitar o vexame.

Além disso, teremos a definição do chamado “grupo da morte”, com as partidas envolvendo Borussia Dortmund (ALE), PSG (FRA), Newcastle United (ING) e Milan (ITA). Até aqui, o único time classificado é o Dortmund, que era apontado anteriormente como o mais frágil da chave. Posto isso, saiba mais sobre os horários do futebol de hoje:

Jogos de hoje (13/12/2023) da Champions League

14h45min – RB Leipzig x Young Boys – Space e HBO MAX

14h45min – Estrela Vermelha x Manchester City – TNT e HBO MAX

17h – Royal Antwerp x Barcelona – HBO MAX

17h – Porto x Shakhtar Donetsk – HBO MAX

17h – Celtic x Feyenoord – HBO MAX

17h – Borussia Dortmund x PSG – TNT e HBO MAX

17h – Atlético de Madrid x Lazio – Space e HBO MAX

17h – Newcastle x Milan – HBO MAX

