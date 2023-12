John Dodson explica por que não tem interesse em retornar ao UFC, a menos que eles ‘cortem um cheque’

John Dodson não guarda rancor, mas definitivamente guarda recibos.

Antes de seu retorno na véspera de Ano Novo no Japão, o veterano peso mosca encontrou a paz com sua nova casa de combate no RIZIN, além de se tornar campeão no BKFC após ser dispensado sem cerimônia do UFC. Claro, Dodson entende que você é tão bom quanto sua última luta quando se trata de esportes de combate, mas ele acha que seu currículo no UFC deveria ter lhe rendido um pouco mais de consideração.

Infelizmente, depois de cair para Merab Dvalisivhili em 2020, Dodson foi dispensado da promoção depois de passar quase uma década lá, o que incluiu duas lutas pelo título durante sua gestão. A forma como toda aquela situação se desenrolou deixou um gosto ruim na boca de Dodson, por isso ele não tem muito interesse em voltar ao UFC mesmo que a promoção chegue.

“Eles teriam que passar um cheque para eu voltar”, disse Dodson ao MMA Fighting. “Se eles quiserem que eu volte, terão que vir com uma quantia maior em dólares. Sem desrespeitar ninguém que está no UFC, acho que sou muito melhor que o campeão que está com 125 [pounds] e 135 agora.

“Para mim não faz sentido, mas ao mesmo tempo é o que é. Na época eu fui dispensado [from the UFC]minhas últimas 10 lutas antes de ser dispensado, ganhei quatro lutas [and lost six] e essa é a escala que eles decidiram observar. Quando perdi para Merab Dvalishvili, ele foi minha sexta derrota nessas 10 lutas e só perdi lutas consecutivas uma vez nesse período. Para mim foi muito frustrante, comovente, acabei de sair de uma apresentação de Nocaute da Noite e perdi uma luta chata e eles disseram, ‘Você tem que ir’”.

Desde que se separou do UFC, Dodson teve uma sequência impressionante, com um cartel de 3-1 no MMA que inclui duas vitórias no RIZIN, ao mesmo tempo em que acumulou um currículo perfeito de 3-0 em competições de luta livre e se tornou o campeão peso mosca do BKFC.

Dodson continua grato ao RIZIN e ao BKFC por lhe darem um lar depois que ele começou a se sentir desanimado quanto ao seu futuro no esporte. Acontece que após sua liberação no UFC, Dodson recebeu uma mensagem semelhante do extinto Bellator MMA sobre uma possível luta lá também, e começou a parecer que ele estava ficando sem opções.

“O Bellator me disse que eu não era bom o suficiente”, revelou Dodson. “Então vou dominar todos os outros lugares. Todo mundo que continua me desrespeitando terá que colocar muito dinheiro na mesa para seguir em frente e dizer sim.”

Dodson não pode prever o futuro, então ele não tem certeza de quais ofertas poderão surgir em seu caminho, mas ele sabe que será preciso muito para fazê-lo retornar ao UFC ou deixar o RIZIN e o BKFC.

Ele credita essas duas promoções por tê-lo ajudado quando ele estava preso em uma espiral descendente, e ele nunca esquecerá isso.

“Fui abençoado pelo RIZIN ter decidido me buscar e então o BKFC apareceu e me colocou sob seu manto”, disse Dodson. “As pessoas que decidiram me apoiar, me pegar e me carregar, quero levá-las aonde quiserem e continuar a torná-las as organizações mais bem-sucedidas possíveis.

“Então BKFC e RIZIN são minhas casas até que as rodas caiam. Eu sou um ser humano e meus sentimentos ficam feridos. Posso perdoar alguém, mas nunca esquecerei.”