John Legend assado após cobrir o gancho de Nate Dogg em ’21 perguntas’

João Lenda subiu no palco com 50 centavos para fazer sua melhor versão Nate Dogg – e embora ele certamente tenha dado seu próprio toque … nem todo mundo está sentindo isso, e eles estão deixando-o saber também.

O cantor comemorou seu 45º aniversário na quinta-feira em Nova York – onde ele e Chrissy Teigen contrataram Fitty para se apresentar, com o rapper cantando seu clássico “21 Questions” ao vivo na frente de uma multidão. No início, era apenas 50 Cent cuidando do refrão e dos versos… mas JL finalmente entrou na conversa.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Muito improvisado, John pegou o microfone de 50 e começou a cantar o refrão… cantando: “Girrrrl, você parece me amar agora // Você me amaria se eu estivesse deprimido.”

Parece que John continuou cantando enquanto 50 continuava a fazer rap – e no momento, todos pareciam receber isso muito bem… torcendo pelo aniversariante e dando-lhe adereços.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Infelizmente, foi uma reação um pouco diferente no antigo aplicativo de pássaros (agora X) … porque as pessoas viram esse clipe e deram cabo de John – alguns meio malvados, outros com mais amor.

Você pode entrar no tendência para ver o que as pessoas tinham a dizer … mas essencialmente, as piadas resumiam-se a John soando mais como um cantor de igreja do que um garanhão de R&B com sua opinião sobre o famoso sucesso. Como alguém disse: “A lenda de John fez com que parecesse um espiritual negro”.

Como dissemos, é tudo muito divertido… mas digamos apenas que a versão dele certamente levou as pessoas de volta.