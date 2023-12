John Smoltz troca o beisebol pelo golfe em busca de outro sonho: tornar-se jogador do PGA Tour Champions

J.ohn Smoltz é bem conhecido nos Estados Unidos. Dele beisebol a carreira o levou a se tornar uma estrela e seus méritos falam por si: é membro do Hall da Fama do Beisebol (2015), foi MVP da Liga Nacional em 1992 e venceu o Cy Young em 1996 de melhor arremessador, também nesta liga; foi campeão da World Series (1995) e oito vezes selecionado para o All-Star Game. Sua carreira profissional durou mais de 20 anos e ele se tornou analista de televisão e comentarista de jogos, chegando em 2014 à Fox.

Agora Smoltzie, 56 anos, pretende se tornar um jogador do Campeões do PGA Tour, o circuito sênior dos Estados Unidos. Na quarta-feira ele iniciou uma maratona de 78 buracos contra 78 jogadores no TPC Scottsdale, em quatro rodadas. O objetivo, ter acesso ao circuito onde figuras históricas como Miguel Angel Jimenez, Jose Maria Olazabal, Bernhard Langer, Ernie Els, Steve Stricker, Vijay Sign e Colin Montgomerie estão jogando. Infelizmente, Smoltz não começou muito bem.

De qualquer forma, o ex-astro do beisebol já sabe como é competir contra golfeveteranos. Ele jogou nove torneios do Champions Tour, incluindo o Aberto Sênior dos EUA 2018, mas quer a carta completa (apenas cinco jogadores conseguem) para se dedicar de forma semiprofissional ao esporte que tanto ama. Todos os dias ele não perde os 36 buracos, pelo menos se estiver em boa forma.

O golfista de Warren (Michigan) sabe que ter se classificado para a fase final não lhe garante nada, mas está orgulhoso de tentar alcançar o feito. “Não vivo em uma falsa realidade. Este esporte é muito difícil. Não penso se isso é algo que farei por um ano inteiro ou não, mas é divertido tentar”, disse ele em o próprio site do passeio.