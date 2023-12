Johnny Eblen critica a postura pró-esteróides de Gordon Ryan: ‘Simplesmente não acho que seja bom para os humanos’

Johnny Eblen não vê lugar para drogas que melhoram o desempenho no MMA.

O campeão dos médios do Bellator tem se manifestado veementemente em sua posição contra os PEDs, mais recentemente criticando o astro do grappling Gordon Ryan por sugerir que o UFC poderia se tornar mais “divertido” depois de recentemente se separar da Agência Antidoping dos EUA, parceira de testes de drogas (o UFC agora está trabalhando com a Drug Free Sport International).

Em uma postagem recente no Instagram, Eblen criticou Ryan por promover o uso de esteróides, e acompanhou esses comentários durante uma entrevista no A hora do MMA.

“Só não acho que seja uma boa maneira de promover atletas para esse tipo de coisa, porque é preciso entender que os atletas têm uma grande influência sobre crianças e jovens atletas, e até mesmo sobre atletas universitários”, disse Eblen. “Só não creio que seja um caminho sustentável a longo prazo, para a saúde das pessoas e apenas para o desporto. Uma grande coisa que realmente me ocorre é quando [Michael] O Bisping perdeu um olho para o maldito do Vitor Belfort, ele era o ‘TRT Vitor’. Isso acontece se ele não estiver na porra do TRT, não sei.

‘Mas casos como esse podem acontecer porque os caras são viciados até as guelras, e eu simplesmente não concordo – quero dizer, não me entenda mal, o cara é incrível no que faz. Gordon é o melhor dos melhores. Só não concordo com ele em certo ponto quando se trata de PEDs. Sou apenas anti-PED, só não acho que seja bom para os humanos, especialmente para as crianças, fazerem essa merda.

“Você pode ter influência para que um filho faça isso, e isso pode arruinar a vida dele no longo prazo. Eles podem acabar em um acidente de trem mais tarde, então esse é apenas o meu ponto de vista sobre isso, eu não concordo com isso, e sou praticamente anti-PED e apenas fico longe dessa merda.”

Eblen fez todos os movimentos certos desde sua estreia profissional no MMA em 2017, acumulando um cartel de 14 a 0 que inclui 10 vitórias dentro da jaula do Bellator. Ele atualmente reina como o campeão da promoção até 185 libras, com duas defesas de título em seu currículo, embora seu status esteja um tanto no limbo após o Bellator ter sido recentemente adquirido pelo PFL.

Ele não pode dizer com certeza se há um problema substancial de PED no MMA, mas está preocupado porque aqueles que usam não consideram as consequências a longo prazo.

“Quero dizer, quando o PFL fez os testes, muitos caras apareceram”, disse Eblen. “Muitas promoções não gostam de testar porque só querem que a galera se apresente e, sabe, legal, eles podem fazer isso, mas como eles vão ficar quando tiverem 60 anos? Como serão seus corpos? Porque eles provavelmente estão fazendo isso agora para serem artistas, mas você é um humano primeiro, você é um artista depois.

“Talvez você seja um artista há 20 ou 15 anos, mas como será o resto da sua vida? Então estou aqui tentando torcer para que a humanidade esteja em um lugar melhor, independentemente de onde você esteja na vida, seja você um artista, um cara velho, um cara jovem. Só não aceite merdas que terão repercussões mais tarde.”

Questionado se alguém já lhe ofereceu PEDs, Eblen disse que isso nunca aconteceu, mas acrescentou que algumas pessoas lhe perguntaram se ele está usando atualmente com base em seu desempenho. Um aspecto da trapaça que irrita particularmente Eblen é a possibilidade de que alguns o façam de má vontade e apenas para nivelar o campo de jogo contra outros trapaceiros.

Eblen acrescentou que, até onde ele sabe, o Bellator fez um bom trabalho nos testes, embora não possa dizer com certeza se todos no elenco estão limpos.

“Eu sinto que eles fizeram um ótimo trabalho, mas há alguns caras para quem eu olho, eu sinto que eles ainda estão na merda e alguns deles ainda estão descobrindo maneiras de contornar isso, —Eblen disse. “Isso é um problema, eu acho. Quando eu realmente olho para isso, penso, eles devem estar super paranóicos então. Constantemente, apenas tendo aquela paranóia nas suas costas. Então você provavelmente está tendo que fazer todas essas coisas malucas para ter certeza de não ser pego. É tipo, eu prefiro não pegar nada e ir tudo naturalmente, parece mais fácil assim.”