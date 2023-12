Jon Anik avalia apostas ‘fascinantes’ na luta principal de Leon Edwards x Colby Covington UFC 296

Jon Anik, como a maioria, está intrigado com o que está em jogo na luta principal do campeonato meio-médio do UFC 296 entre Leon Edwards e Colby Covington – tanto pelo que a luta significa no cenário atual da divisão, quanto pelos legados para seus combatentes.

Anik, que convocará a ação no sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas ao lado de Joe Rogan e Daniel Cormier, vê o confronto entre o atual campeão e o ex-titular interino como estilisticamente interessante. A voz de longa data, jogada a jogada, viu as manchetes em torno de Edwards possivelmente pedindo uma disputa pelo título dos médios com uma vitória, mas para Covington, uma vitória e uma vitória no campeonato poderiam unir seu legado.

“É fascinante pensar no que uma vitória de ambos os lados faria aqui”, disse Anik ao MMA Fighting.

“Para Colby Covington, acho o caso dele interessante, e uma das coisas que posso perguntar a ele na reunião de lutadores – e tento ser atencioso, principalmente com um cara assim – é uma vitória aqui, isso o coloca no o Hall da Fama? Ele já está lá? Como o caso dele se compara ao de alguém como Tony Ferguson, que também está em jogo aqui? Colby Covington precisa de um campeonato indiscutível para solidificar seu currículo? Porque ele passou toda a sua carreira essencialmente como um cara que estava a uma luta de distância, ou o principal candidato perene ou o campeão interino.

“Sinto que há muita pressão sobre ele e muito em jogo para ele. E para Leon Edwards, se você puder adicionar uma vitória de Colby Covington depois de duas vitórias sobre Kamaru Usman, não que seu legado ainda não esteja consolidado, mas acho que isso seria uma grande declaração em termos da era Leon Edwards. Então espero que ele não tenha um [foot] saiu pela porta para 185 libras. É uma combinação estilística fascinante.”

Embora a divisão meio-médio tenha apresentado vários confrontos em 2023 com competidores de primeira linha, tem havido muito pouco movimento na categoria de peso desde que Edwards manteve o título por decisão unânime contra Usman na luta principal do UFC 286 de março. Covington não compete desde que derrotou Jorge Masvidal na luta principal do UFC 272, em março de 2022.

O card apresenta outras intrigantes inclinações de 170 libras, como Shavkat Rakhmonov x Stephen Thompson, bem como Vicente Luque x Ian Machado Garry, mas Belal Muhammad – que pesará como lutador reserva no evento principal – venceu nove consecutivos e tem fortes argumentos para lutar pelo título contra o vencedor de sábado.

Se Edwards vencer, há uma história aí, já que ele e Muhammad lutaram uma vez antes, sem competição, após uma cutucada acidental no olho. Mas e se Covington vencer?

“Eu espero e rezo para que, como campeão indiscutível, ele tente virar a situação em três ou quatro meses e defendê-la, e tente provar que é o melhor meio-médio do mundo por um longo período de tempo, porque eu Acho que ele certamente pode ser isso, embora não seja o favorito para vencer Leon”, disse Anik sobre Covington. “É interessante. Quando Islam Makhachev derrotou Alexander Volkanovski, algumas pessoas sugeriram que ele deveria tentar ser o reserva de Leon Edwards e Colby Covington.

“Estou sentado aqui pensando, o que precisamos é que esses contendores dos meio-médios recebam o que merecem, e quer Belal Muhammed apresente um podcast com meu irmão gêmeo idêntico ou não, ele é um candidato número 1 tão digno quanto nós em qualquer divisão agora, se existe um número 1 [ranking] ao lado de seu nome ou não. Sua sequência de vitórias, sua força de calendário, a qualidade de suas vitórias, tudo isso era inegável antes de ele vencer uma luta contra Gilbert ‘Durinho’ Burns, na qual o vencedor tinha garantida a luta pelo título, e tudo indica que o UFC [CEO] Dana White vai manter essa palavra. Então espero que a próxima luta de Belal Muhammad seja pelo indiscutível título meio-médio do UFC, e pessoas próximas a ele imploraram para ele não pegar o dinheiro e fugir, para esperar por esse tipo de oportunidade, porque acho que Belal estava perto de lutar. Kamaru Usman.

“Você não vence tantas lutas seguidas e tem uma sequência de invencibilidade como essa para brincar quando sua luta pelo título chegar, e espero que Belal continue a seguir essa linha de pensamento.”

Edwards x Covington será a luta final de um ano caótico para o UFC, onde os resultados mais estranhos aparentemente aconteceram com mais frequência.

Quando se trata da atração principal de sábado, Anik estará interessado em ver como o cardio de Edwards pode aguentar o trecho contra o tanque de gasolina ilimitado de Covington.

“Eu realmente acho que é um pouco complicado quando você luta contra Colby Covington em termos de elemento cardiovascular”, disse Anik. “Todas as indicações são [that] Leon Edwards está na melhor forma de sua vida, e acho que você precisa estar assim, nem mesmo fisicamente contra Colby Covington, mas apenas mentalmente sabendo que encontrou aquele lugar escuro repetidamente no treinamento em seu VersaClimber ou não. Então, se Colby conseguir levá-lo até as rodadas quatro e cinco, você terá mentalmente a resistência e a coragem para sobreviver.

“É uma luta fascinante, é o nosso último voo do ano e uma ótima maneira de encerrá-lo.”