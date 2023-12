Jon Jones oferece presente a Leon Edwards pela vitória sobre Colby Covington no UFC 296: ‘Sinto que te devo uma’

Jon Jones tem uma dívida de gratidão com Leon Edwards.

Quando Edwards defendeu com sucesso seu título dos meio-médios no UFC 296 no sábado contra o apático Colby Covington, ele não apenas conquistou uma vitória para si mesmo, mas também superou um dos rivais mais odiados de Jones.

Jones e Covington, que já foram colegas de equipe de luta livre no Iowa Central Community College no passado distante, frequentemente lançaram insultos um ao outro nos últimos anos em entrevistas e nas redes sociais. Com Covington perdendo mais uma luta pelo título, Jones aproveitou a oportunidade para elogiar Edwards pela vitória.

Leon Edwards, eu não poderia estar mais feliz por você. Como campeão americano neste jogo, saúdo você, foi realmente um trabalho bem executado. Deixe-me saber se posso presentear você com uma motocicleta ou algo assim no Natal. Sinto que devo uma a você – BONY (@JonnyBones) 18 de dezembro de 2023

“Leon Edwards, não poderia estar mais feliz por você”, escreveu Jones via Twitter. “Como campeão americano neste jogo, saúdo você, foi realmente um trabalho bem executado. Deixe-me saber se posso lhe dar uma motocicleta ou algo assim no Natal. Sinto que devo uma a você.

Quando um fã sugeriu que Jones presenteasse Edwards com uma motocicleta Harley-Davidson VRSC, Jones respondeu: “o que ele quiser, será um prazer”.

O comentário de Jones não deveria ser inesperado. Antes de sábado, Jones tuitou e deletou uma postagem criticando Covington atirando no falecido pai de Edwards na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 296.

O campeão peso pesado do UFC está atualmente afastado depois de sofrer uma lesão no peito que o forçou a desistir de uma luta tão esperada com Stipe Miocic no UFC 295 – um card que Covington afirma que Jones não permitiria que ele competisse.