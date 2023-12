Jon Jones responde ao pedido de Tom Aspinall para tirar-lhe o título dos pesos pesados ​​do UFC

Jon Jones conquistou seu lugar entre os maiores nomes da história do MMA, então ele não quer ouvir falar do novo campeão interino Tom Aspinall.

Jones, originalmente escalado para enfrentar Stipe Miocic na luta principal do UFC 295, foi forçado a sair do card após sofrer uma ruptura no músculo peitoral que exigiu cirurgia. O UFC avançou com uma luta pelo título provisório, Tom Aspinall x Sergei Pavlovich, e Aspinall nocauteou Pavlovich para conquistar o cinturão na luta co-principal.

Posteriormente, Aspinall pediu que Jones fosse destituído do título que “Bones” conquistou em março ao derrotar Ciryl Gane rapidamente. Ele disse que Jones deveria desistir de seu título porque é isso que “todo mundo faz quando se machuca assim”.

Jones obviamente discorda.

“Enfrentei a competição mais acirrada que este mundo tem a oferecer nos últimos 15 anos”, escreveu Jones no Twitter. “Durante o acampamento para defesa do título, sofri uma lesão grave que exigiu uma cirurgia pela primeira vez na minha carreira. Agora, tenho novatos solicitando a retirada do meu campeonato.

“Zero vitórias sobre lendas, zero defesas de título e já pensando que você pode dar as ordens para Dana [White]isso é hilário.”

O CEO do UFC, Dana White, encerrou a ideia de Aspinall no fim de semana passado e confirmou que ainda existem planos para Jones enfrentar Miocic no próximo ano.

Aspinall tem impressionado bastante desde que chegou ao UFC, acumulando um recorde geral de 7-1, com todas as sete vitórias por nocaute ou finalização. Esse currículo dificilmente se compara a Jones, que efetivamente permanece invicto em toda a sua carreira (exceto uma derrota por desqualificação para Matt Hamill em 2009) e detém vitórias sobre oito ex-campeões do UFC.

Sem mencionar o nome de Aspinall, Jones enviou um lembrete não tão sutil desse fato em sua postagem nas redes sociais.

“Em meus 15 anos de carreira, vi tantos caras que deveriam ser o próximo grande sucesso”, disse Jones. “Só houve um Jon Jones, nunca se esqueça disso.”