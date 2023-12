Jonathan Majors chega ao julgamento com Meagan Good para declarações de abertura

Jonathan Majors está de volta perante um juiz hoje, onde seu julgamento por agressão começará para valer com declarações iniciais – e ele está com sua namorada, Meagan Bom ao seu lado mais uma vez.

O ator chegou a um tribunal de Manhattan na manhã de segunda-feira para o primeiro dia real de seu julgamento – isso depois que a seleção do júri terminou no final da semana passada. Como você pode ver, o cara estava vestido com esmero novamente… vestindo um casaco quente e uma boina combinando com óculos escuros.