Jonathan Majors é considerado culpado de agressão e assédio em julgamento criminal

Jonathan Majors acabou de ser considerado culpado em seu julgamento criminal – depois que um júri decidiu o destino do ator após 3 dias de deliberações.

O veredicto foi divulgado na segunda-feira em Nova York, e o ator foi considerado culpado por uma acusação de agressão em terceiro grau e culpado de assédio. Lembre-se, ele inicialmente recebeu oito acusações separadas – todas relacionadas a suposta agressão e assédio – mas antes que as coisas começassem… o escritório do promotor concordou em retirar quatro delas em um esforço para consolidar sua queixa. Ele foi absolvido de outras duas acusações de agressão e assédio agravado

Os promotores afirmam que Majors e seu acusador, Grace Jabbari , entrou em uma discussão naquela noite depois de descobrir algumas mensagens de outra mulher … mas afirmou que Majors foi quem intensificou as coisas, supostamente torcendo o braço atrás das costas, e o dedo também. Eles também alegaram que ele a jogou de volta no carro em que estavam depois que ela tentou sair. Em outras palavras, eles alegaram que ele a agrediu… e o júri de 6 pessoas concordou.

Uma prova crítica apresentada no tribunal envolveu o vídeo de vigilância da noite em questão… mostrando uma briga entre Majors e Jabbari, além de uma perseguição a pé logo depois… com Majors fugindo de Jabbari, que corre atrás dele por alguns quarteirões.

Ela descreveu outros casos alegados de Majors perdendo a paciência… e deu testemunho emocionado. No entanto, a equipe de defesa de Majors tentou desmontar sua história… inclusive perguntando se ela estava realmente ferida naquela noite, apesar de filmagem de segurança isso a mostrou festejando após o fato e parecendo aparentemente ilesa/despreocupada.

Maiorais chamada para o 911 no dia em que foi preso também foi liberado… ele ligou depois de encontrar Jabbari desmaiada em sua cobertura e temer que ela pudesse ter tentado o suicídio.

A grande questão agora, claro, é o que acontecerá com sua carreira… ela estava em ruínas antes mesmo do julgamento – e agora, parece que ele pode começar a ser abandonado em massa. É um grande golpe… Majors já havia começado a interpretar o próximo grande mal da Marvel, e ele era uma estrela em ascensão em Hollywood com aspirações ao Oscar também.