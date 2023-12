Jonathan Majors exilado do MCU após decisão de agressão, próximo filme dos Vingadores revela novo título

J.onathan Majors foi recentemente considerado culpado de agressão imprudente e assédio contra sua ex-namorada e, como esperado, a Disney o retirou de todos os projetos futuros, incluindo o filme Vingadores: Dinastia Kang, que está em construção há algum tempo no enredo.

A Marvel agora mudou o nome do novo filme para simplesmente Vingadores 5

Mesmo desde a acusação, Jonathan Majors estava em águas profundas com UCMporém, não fizeram nenhum anúncio até que o assunto fosse resolvido e ele continuasse jogando Kang, o Conquistador no MCU, um dos personagens mais importantes e o próximo grande vilão da saga dos Vingadores.

O próximo filme dos Vingadores reuniria uma longa lista de atores e atrizes talentosos, e Majors estava no centro do filme. Com Vingadores: A Dinastia Kang mudança de nome, a desgraça do diretor Kevin Feige terá que fazer mudanças drásticas nos planos, A Dinastia Kang foi renomeada simplesmente Vingadores 5até novo aviso.

Depois que o julgamento não demorou muito, Maiorais foi descartado imediatamente, e ainda não há ideia de quem ocupará seu lugar como pesado no próximo filme dos Vingadores.

O ator, conhecido por seus papéis em “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania“e “Credo III,“tornou-se um favorito dos fãs da Marvel, tornando o resultado do julgamento um golpe significativo tanto para sua vida pessoal quanto para suas aspirações profissionais.

Embora o advogado de Majors esteja entrando com um recurso para limpar seu nome, a Marvel e a Disney estão evitando qualquer associação com o ator.