Jonathan Majors foi dispensado da Marvel Studios após veredicto de culpado

Jonathan Majors está desempregado na Disney, porque a Marvel o está retirando de todos os projetos do MCU e cortando relações após seu veredicto de culpado … TMZ confirmou.

Fontes com conhecimento direto nos dizem que o estúdio de cinema de quadrinhos – uma das maiores marcas da Mouse House – não avançará com o ator em apuros, ponto final. O que isso significa… ele está perdendo seu papel principal como o grande vilão da Marvel, Kang, o Conquistador.

Isso é um grande golpe, vendo como ele já retratou o personagem em um grande filme da Marvel – ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ – bem como em 2 temporadas do programa Disney + ‘Loki’. A 2ª temporada de ‘Loki’ contou com grande participação de Kang e suas variantes – outras versões do grande mal, também interpretadas por JM – assim como o filme mencionado.