Jonathan Majors passeia sozinho em Nova York após revelação de texto em julgamento

Jonathan Majors está reunindo seus pensamentos depois do que você poderia argumentar ter sido uma semana difícil para ele no tribunal – terminando com alguns textos surpreendentes que ele uma vez enviou para serem lidos na frente do júri.

O ator em apuros foi visto em um passeio solo por Manhattan no sábado, onde parecia estar tomando café – quando acabou pegando dois e os equilibrando no caminho de volta para onde quer que estivesse indo.

Considerando a semana agitada, essas fotos são reveladoras por vários motivos – por um lado, ele está sozinho… isso depois de sua namorada, Meagan Bomcompareceu a todos os seus julgamentos – inclusive compareceu nos últimos dias durante o julgamento – e esteve ao seu lado.

Nenhum sinal dela aqui… embora ele pudesse estar agarrando Joe para os dois.

De qualquer forma, JM manteve seu pequeno passeio aqui com estilo… isto é, exclusivamente seu estilo. O cara estava vestindo um casaco cáqui – que ele acabou tirando dos ombros – uma camiseta branca, calça preta, óculos escuros e um boné de golfe combinando. Como todas as suas aparições públicas, ele está bem vestido.

Agora, quanto ao que pode estar em sua mente… bem, muitas coisas, temos certeza – incluindo o que vai acontecer com sua carreira, independentemente do que o júri decidir em seu veredicto.

O fato é… houve algumas revelações horríveis sobre ele durante o julgamento – muitas das quais vieram do testemunho de Grace Jabbari sobre o relacionamento deles… incluindo alegações de que ele havia abusado verbalmente dela no passado. Lembre-se de tudo Coretta Scott King coisa?

Ainda mais contundente é o que veio à tona na sexta-feira… quando mensagens de texto que Majors enviou a Jabbari em setembro de 2022 foram lidas em voz alta no tribunal.

Eles incluíram trocas entre Majors e Jabbari, onde os dois pareciam se referir a algum tipo de altercação em Londres… com Majors escrevendo na época: “Eles vão te fazer perguntas, e como eu não acho que você realmente proteja nós, isso pode levar a uma investigação, mesmo que você minta e eles suspeitem de algo.”

Jabbari respondeu: “Vou dizer ao médico que bati a cabeça se for. Vou esperar mais um dia, mas não consigo dormir e preciso de analgésicos mais fortes. o que realmente aconteceu quando ficou claro que eu quero estar com você.”

Isso, juntamente com o depoimento que ela deu sobre outras vezes em que ele supostamente demonstrou agressão perto dela, não caiu bem com o público (basta verificar o Twitter/X). Como muitos desses supostos incidentes antigos foram divulgados no tribunal, parece que quase não importa se ele é considerado culpado ou não – pelo menos pelo nosso ponto de vista.

É claro que veremos o que o júri tem a dizer sobre tudo isso no final – e, mais importante, o que a Disney quer fazer depois. Eles são, de longe, seu maior empregador no momento, e há muito dinheiro e trabalho em jogo, dependendo de como as coisas acontecerem.

O julgamento de Majors continua na próxima semana, e esperamos ouvir outras testemunhas importantes – incluindo o motorista do serviço de carro, que provavelmente poderia falar sobre o suposto incidente em seu veículo e responder de uma vez por todas… o cara brutalizou ela lá atrás ou não???