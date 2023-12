Jonathan Owens acusado de mentir sobre Simone Biles: antigo tweet descoberto

Estrela da NFL Jonathan Owens foi acusado de mentir sobreSimone Biles e como eles se conheceram depois que ele disse que não sabia quem ela era quando eles combinaram em um aplicativo de namoro

Ele também disse que os homens são o problema em um relacionamento, apesar de seu parceiro ser muito mais famoso, mas independentemente disso, Biles não levou nada para o lado pessoal e riu junto com ele, até revirando os olhos, mostrando que ela parecia considerar isso pouco mais do que uma brincadeira amigável.

Simone Biles fala sobre sua experiência angustiante como filha adotivaTwitter

Agora ele foi acusado de mentir depois que os fãs publicaram um tweet antigo quando ele discutiu a seleção de ginástica dos Estados Unidos em 2012, quando Biles era membro da tropa enquanto eles causavam tumultos nos Jogos Olímpicos de Londres.

Mas isso não significa que ele realmente a conhecesse. Claro que ele pode ter lido o nome dela e olhado para o rosto dela, mas quantas vezes isso acontece por dia? Para alguém que não estava envolvido nem acompanhava a ginástica, ela provavelmente era facilmente esquecível.

O que Owens disse?

Depois que ele atraiu críticas com seus comentários, Biles posteriormente postou uma foto deles em seu casamento em abril de 2023 com a legenda “Mood”, mostrando que ela não se incomodou com a reação da imprensa e dos fãs. Owens mais tarde, usou a palavra “despreocupado” em sua própria postagem, pois eles ecoavam o sentimento um do outro.

Biles retuitou ainda mais pessoas defendendo seu marido enquanto a imprensa e o discurso continuam a apresentá-lo como egocêntrico e arrogante, mas como eles se conheceram, segundo ele? Por que eles não se conheciam?

“Eu não sabia quem ela era na época” Owens disse: “Mas a primeira coisa que vi foi que ela tinha um monte de seguidores. Então, na minha cabeça, eu pensei, ok, ela tem que ser boa.

“Eu prometo a você. Eu sou uma história da vida real… Quando ela ganhou as Olimpíadas, eu estava na faculdade e não tínhamos NBC, não tínhamos o Olympics Channel e estávamos no acampamento.

“Estamos no acampamento… final de julho, início de agosto. Então, não estou prestando atenção, você sabe, então nunca teria tido um momento para ver onde eu teria assistido.”