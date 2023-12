Jonathan Owens, do Packers, está com ciúmes de sua esposa superstar Simone Biles, de acordo com o astrólogo TikTok

Jonathan Owens e Simone Biles ambos exibiram seus notáveis ​​talentos atléticos em uma plataforma global, suportando triunfos e reveses. No entanto, TikTok O especialista em sensação e astrologia Shawty Astrology levantou sobrancelhas ao sugerir que Owens teve menos dias favoráveis ​​​​do que Biles, levando ao que ele considera uma percepção distorcida de seu relacionamento.

Shawty Astrology transmitiu sua perspectiva, afirmando: “Simone Biles tem um marido que tem ciúmes dela e é muito inseguro. Esta conjunção de Júpiter e Urano na 12ª casa também nos mostra por que ele finge e age como se não soubesse sobre ela, o que ela alcançou, ou o que ela conquistou para si mesma.” Esta afirmação implica um sentimento de desilusão por parte de Owens em relação à sua dinâmica.

Continuando no assunto, o TikToker descreveu o relacionamento como “triste”, destacando indicadores astrológicos específicos no mapa de Biles. “Observe na sétima casa de seu mapa, que mostra que era mais do que provável que ela tivesse um parceiro que muitas vezes tentasse competir com ela. Além disso, isso também reflete por que era mais do que provável que ela tivesse um parceiro que se sente muito emasculada… Acho que toda a situação é muito triste e acho que ela merece muito melhor.”

Passando da análise astrológica, é essencial reconhecer Jonathan Owens‘jornada na NFL. Enquanto Simone Biles alcançou reconhecimento mundial por suas proezas na ginástica, Owens está se esforçando para avançar na NFL depois de trocar de time antes da temporada de 2023.

Owens ainda está esperando por sua grande chance

Entrando na liga como agente livre não contratado pelo Houston Texans em 2019, Owens enfrentou desafios desde o início. Apesar de ter permanecido quatro anos com os texanos, seu impacto em campo foi inicialmente limitado, sem estatísticas registradas em 2019 e 2020. O desempenho da equipe nesse período também foi relativamente modesto.

No entanto, a perseverança de Owens valeu a pena à medida que ele se tornou mais proeminente em campo durante a temporada de 2022, acumulando 125 tackles combinados. Sua subsequente mudança para o Green Bay Packers marcou uma mudança significativa na carreira. No entanto, o Texanos‘O ressurgimento em sua ausência e o desempenho flutuante dos Packers adicionaram complexidade à sua jornada na NFL.

Enquanto os Packers continuam na disputa pelos playoffs, Owens tem a oportunidade de elevar sua carreira e chamar a atenção em uma escala mais ampla. Um potencial aumento nos playoffs e jogadas impactantes podem impulsionar sua carreira na NFL a novos patamares, adicionando um destaque relacionado ao esporte à sua conexão com Biles.