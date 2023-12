Jonathan Taylor Thomas aparece publicamente pela primeira vez em 2 anos

Jonathan TaylorThomas disse que estaria em casa no Natal, e depois de desaparecer da vida pública por um longo tempo… ele está aqui para cumprir sua promessa.

A esquiva estrela infantil – que desapareceu do grande show há dez anos – apareceu no início desta semana em SoCal… onde aparentemente estava fazendo tarefas perto de sua casa. Como muitas pessoas notaram, o cara parece quase irreconhecível em comparação com sua infância.