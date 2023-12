Josh Allen e os Bills mostram como as coisas podem mudar rapidamente na NFL

Turnarounds acontecem rapidamente na NFL.

Josh Allen e a Notas de búfalo acalmaram as conversas sobre a segurança no emprego do técnico Sean McDermott com duas vitórias impressionantes.

O Dallas Cowboys de repente parecem pretendentes porque não conseguem vencer na estrada.

Joe Flacco saiu do sofá para se tornar um herói folk de Cleveland em menos de um mês.

Patrick Mahomes e a Chefes só precisava de uma viagem à Nova Inglaterra para voltar ao caminho das vitórias.

Tommy De Vito foi o brinde de Nova York e Nova Jersey até que os Saints chicotearam os Giants e zombaram de suas comemorações.

Os Eagles estão agitando as coisas como um time desesperado em busca de respostas, em vez de um líder de divisão lutando pelo primeiro lugar.

Os altos e baixos Jaguars ainda estão em primeiro lugar, apesar de três derrotas consecutivas.

Pelo menos Brock Purdy, Christian McCaffrey e o San Francisco 49ers são consistentes.

O jogo da Semana 15 se tornou um fracasso quando Buffalo dominou Dallas e expôs os Cowboys na vitória por 31-10 no domingo.

No processo, a oferta de MVP de Dak Prescott foi prejudicada.

Allen ajudou o Bills (8-6) a salvar sua temporada com uma vitória em Kansas City na semana passada e assistiu James Cook carregue o ataque liderando um ataque estelar contra os Cowboys.

Allen completou apenas sete passes contra o Dallas porque Micah Parsons e o resto da defesa não conseguiu parar Cook, que correu 179 jardas.

“Não fomos físicos o suficiente”, disse o cornerback dos Cowboys, Stephon Gilmore. “Eles eram mais físicos do que nós.”

Ninguém está falando em demitir McDermott

Agora, ninguém está falando em demitir McDermott. Buffalo ainda tem chances de vencer a AFC East. Os Bills precisam ganhar um jogo sobre os Dolphins (10-4) para chegar ao confronto em Miami na Semana 18 pelo primeiro lugar. Os Cowboys (10-4) visitam os Dolphins na próxima semana, enquanto os Bills visitam os Chargers (5-9).

“A NFL é uma liga que acontece uma semana de cada vez”, disse McDermott. “Estamos em uma semana curta. Temos alguns caras machucados. Temos que ir para o Oeste, então isso será um desafio por si só.”

Flacco sabe tudo sobre a natureza inconstante da vida na NFL.

O antigo MVP do Super Bowl estava desempregado antes de os Browns contratá-lo para o time de treino em 20 de novembro. Ele se tornou titular há três semanas e levou o Cleveland a vitórias consecutivas com desempenhos de passes de 300 jardas em ambos os jogos.

Flacco superou três escolhas e levou os Browns à vitória por 20-17 sobre o Chicago. Cleveland (9-5) lidera a corrida wild card da AFC, apesar de ter sido titular com quatro zagueiros nesta temporada.

“Obviamente, Joe fez alguns arremessos inacreditáveis ​​quando precisávamos deles”, disse o técnico do Browns, Kevin Stefanski. “Simplesmente não posso dizer coisas boas o suficiente sobre como ele jogou naquele quarto período.”

Os Chiefs evitaram a primeira seqüência de três derrotas consecutivas na era Mahomes com uma vitória por 27-17 sobre os infelizes Patriots.

Mahomes arremessou para 305 jardas e dois TDs e também teve duas interceptações, incluindo uma em uma bola que quicou nas mãos de Kadarius Toney. Mahomes, que teve um acesso de raiva na linha lateral na semana passada depois que o pênalti de impedimento de Toney anulou o placar verde na derrota para o Buffalo, estava furioso após a jogada.

Mas ToneyO erro de não custou caro aos Chiefs desta vez.

“Perder três jogos consecutivos nesta liga realmente coloca você em uma situação difícil e achei que os caras fizeram um bom trabalho”, disse Mahomes. “É uma defesa muito boa. Ofensivamente, marcamos pontos cedo. Na defesa, fechem a porta, como têm feito nas últimas semanas, mas temos que continuar a melhorar cada vez mais.”

Os Giants venceram três vitórias consecutivas atrás de DeVito antes de enfrentarem Nova Orleans. DeVito foi demitido sete vezes em uma derrota por 24-6 e o ​​Saints imitou sua comemoração após grandes jogadas.

A derrota colocou o New York (5-9) à beira da eliminação nos playoffs.

Os Eagles garantiram uma vaga nos playoffs sem entrar em campo, mas fizeram uma grande mudança. Saindo de derrotas desiguais para San Francisco e Dallas, o técnico Nick Sirianni retirou o coordenador defensivo Sean Desai das funções de playcalling e deu ao assistente defensivo sênior Matt Patricia essa função.

Com Jalen Hurts questionável por causa de uma doença, os Eagles (10-3) terão que vencer o Seattle (6-7) na noite de segunda-feira para acompanhar o ritmo dos 49ers na corrida pelo primeiro lugar.

Purdy lançou quatro passes para TD e McCaffrey teve 187 jardas de scrimmage e três pontuações em uma goleada de 45-29 sobre o Arizona.

Os 49ers (11-3) venceram cinco consecutivas depois de perder três consecutivas. Eles têm sido o time mais completo da NFL e estão em vantagem no ranking número 1 da NFC.

Mas com um confronto contra o Baltimore Ravens (11-3), líder da AFC, chegando na noite de Natal, isso pode mudar rapidamente.