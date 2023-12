Josh Emmett descreve sentimento de ‘nocaute brutal’ de Bryce Mitchell e responde às críticas por sua comemoração

Josh Emmett soube desde o momento em que deu um soco estrondoso em Bryce Mitchell no UFC 296 que a luta já havia acabado.

Foi sem dúvida o momento mais memorável do último pay-per-view do UFC do ano, quando Emmett soltou uma mão direita infernal que desmoronou Mitchell e o jogou na tela. As repetições sem os comentários revelaram o baque doentio quando o punho de Emmett acertou o queixo de Mitchell, o que ele compara a um home run no beisebol ou a um tiro lunar no campo de golfe.

“Quando eu me conectei, foi como se você já tivesse jogado beisebol ou golfe, você apenas balançou perfeitamente”, Emmett descreveu na quarta-feira no A hora do MMA. “É fácil. Você sabe que a bola de golfe ou a bola de beisebol estão saindo do parque. Foi exatamente isso que aconteceu.

“Eu bati nele com tanta força e de forma limpa que pude sentir na minha mão e o vi caindo de cara para baixo e isso foi o suficiente. Eu não iria continuar com socos desnecessários. Já fiz isso várias vezes. É muito mais doce com um nocaute imediato.”

Uma fração de segundo após o nocaute, Emmett começou sua comemoração enquanto a equipe médica corria para a jaula para verificar Mitchell. Mitchell não apenas ficou no chão por vários momentos, mas parecia que ele estava em convulsão quando todo o seu corpo começou a se contorcer depois que ele foi atingido pelo soco.

Emmett admite que foi um momento terrível depois que percebeu o que estava acontecendo com Mitchell.

“Eu pessoalmente não [seen that before]”, Emmett disse. “Não sei se ele estava tendo uma convulsão ou o que era. Tudo funcionou no final.

“Eu estava apenas desejando a ele o melhor. Quando vi isso, pensei, ‘Droga, isso é ruim.’ Porque foi um nocaute brutal, brutal, e tudo que pude fazer foi desejar-lhe o melhor e rezar para que ele ficasse bem, e ele voltou logo depois.

Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, Emmett soltou um rugido de emoção após seu nocaute e comemorou seu trabalho na jaula. Assim que viu Mitchell caído na tela recebendo atenção do médico ao lado da jaula, Emmett caiu de joelhos para ficar de olho em seu oponente até que ele recuperasse a consciência.

Apesar da preocupação que demonstrou, Emmett diz que ainda enfrentou críticas online por sua comemoração imediata, que na verdade foi apenas uma onda de emoção por uma grande vitória por nocaute, após sofrer derrotas consecutivas no início de 2023.

“Eu acho que não posso vencer”, disse Emmett. “Recebi bastante coisa. Porque eu estava dizendo que é difícil comemorar quando vejo alguém nessa posição, mas tudo está acontecendo muito rápido. Os lutadores entendem isso porque estamos entrando lá, estamos lutando pela nossa vida, pelo nosso sustento, tudo pode acontecer e são como essas emoções cruas. Eu fiz o que deveria fazer. Quero ter os maiores nocautes, quero estar animado. Entrei lá e entreguei e fiquei emocionado. Eu deixei tudo sair.

“Quando olhei para trás e vi o que ele estava passando, me ajoelhei e lhe desejei tudo de bom. Ele está bem. Estou feliz pelo resultado. Assim que entrarmos no octógono, nós dois tentaremos fazer a mesma coisa, então farei isso toda vez que pisar no octógono.”

Claro, Mitchell não demonstrou má vontade para com Emmett e até lançou um vídeo elogiando o lutador do Team Alpha Male por não dar outro soco depois de já ter sido nocauteado.

Emmett também não tinha nada além de palavras gentis a dizer sobre Mitchell, embora pareça O ultimo lutador O veterano não se lembrou de nada sobre o nocaute até ver o replay de como tudo aconteceu.

“Ele disse que voltou quando estava na ambulância indo para o hospital”, revelou Emmett. “Ele não se lembra de nada. É uma coisa assustadora ter acontecido com você. Mas o cara já voltou a trabalhar no Arkansas, já voltou a construir seu celeiro. Ele é único e é uma pessoa genuinamente boa.

“Estamos todos tentando alcançar a mesma coisa, então não desejo mal aos meus oponentes. Espero que todos voltemos para casa, para nossos amigos e familiares, sem ferimentos. Foi um pouco difícil porque eu queria ter certeza de que ele estava bem. Ele foi inocentado, foram algumas lutas depois da gente, ele estava bem. Ouvi através de alguém do staff do UFC, só perguntei. Tudo estava bem e tivemos uma boa noite com nossa equipe, nossos amigos e familiares e todos que vieram para Las Vegas.”